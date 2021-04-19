يروي شاب أميركي قصته مع عملة "دوجكوين" (Dogecoin)، حيث استثمر كامل مدخراته في هذه العملة الرقمية التي جعلت منه مليونيرا.

وفي تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" (Newsweek) الأميركية، قال الكاتب إيد براون إن شخصا مقيما في لوس أنجلوس يبلغ من العمر 33 عاما -والذي اختار عدم الكشف عن هويته- استثمر كل مدخراته البالغة 188 ألف دولار في هذا المشروع في فبراير/شباط من هذا العام.

ومنذ ذلك الحين ارتفعت قيمة العملة بشكل حاد مع تزايد شعبية العملات المشفرة بشكل عام بفضل دعم الشخصيات المؤثرة مثل إيلون ماسك، وفي الساعات الـ24 الماضية ارتفعت قيمة "دوجكوين" بشكل كبير.

وفي الوقت الحالي سجلت قيمتها مستوى قياسيا يزيد على 0.40 دولار للوحدة، ونتيجة لذلك وجد المستثمر أن استثماره الأولي قد ارتفع إلى حوالي مليوني دولار.

وفي مقطع فيديو شاركه مع مجلة "نيوزويك" أظهر المستخدم تسجيلا للشاشة لمحفظة تداول منصة "روبن هود" للخدمات المالية التي تمت استعادتها عندما كانت قيمة "دوجكوين" تساوي 0.05 دولار في فبراير/شباط الماضي.

وقال في نهاية الفيديو إنه "من الواضح أن التقلب مرتفع جدا، في الحقيقة، أنا لست مستشارا ماليا، وهذه ليست نصيحة مالية، لقد كان الأمر مجرد تسلية لا غير".

لقد اشترى ما يزيد قليلا على 5 ملايين عملة، حيث أظهرت لقطات الشاشة التي شاهدتها مجلة "نيوزويك" أن القيمة الإجمالية قد ارتفعت إلى مليون و882 ألف دولار بحلول صباح يوم الجمعة الماضي.

وعبر المستثمر عن دهشته من هذا الإنجاز الذي جعل منه مليونيرا بعد أن نشأ في فقر مدقع، وعمل في وظائف غير مضمونة طوال حياته لتغطية نفقاته.

لقد كانت بدايته مع الاستثمار في سوق الأسهم لأول مرة منذ سنوات، ووضع أجزاء من راتبه بشكل تدريجي في الأسهم التي كان يعتقد أنها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.

وقال إن الارتفاعات في أسهم "غيم ستوب" (GameStop) في وقت سابق من هذا العام أثرت على وجهة نظره.

وأضاف "ذلك جعلني أتفطن إلى أن وول ستريت متحايلة وأن نظامها معيب، ودفعني إلى البحث عن أشكال أخرى من الاستثمارات".

اكتشف هذا الشاب الأميركي عملة دوجكوين، وبعد إجراء بعض الأبحاث المكثفة لمدة أسبوع تقريبا حول جميع إيجابيات وسلبيات العملة المشفرة تبين له أنها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، وقام ببيع جميع الأسهم الخاصة به، وأفرغ جميع حسابات التوفير الخاصة به وحول كل دولار حصل عليه إلى دوجكوين.

وأكد المستثمر أنه سيحتفظ باستثماره لمدة عام على الأقل، لتجنب دفع ضريبة أرباح رأس المال قصيرة الأجل ودفع ضريبة أرخص طويلة الأجل بدلا من ذلك، وإثر ذلك يخطط للحصول على حوالي 10% من الأموال.

وأخبر بيلي ماركوس مبتكر عملة دوجكوين مجلة "نيوزويك" بأنه يعتقد أنه من الممكن أن تصل قيمة العملة المشفرة إلى دولار واحد، ورغم وجود بعض المؤيدين لهذا الاستثمار أعرب المحللون عن قلقهم بشأن تقلب أسعارها.