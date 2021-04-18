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تقليد رمضاني في فرنسا.. حملات إلكترونيه للتبرع لاقتناء مصاحف خاصة بالمكفوفين

تعاني فئة المكفوفين المسلمين في فرنسا ندرة في المصاحف المكتوبة بلغة برايل

تتكفل جمعية باريس أنغلانتين بجمع التبرعات وتوزيع المصاحف بلغة برايل على المكفوفين المسلمين في فرنسا (غيتي)
تتكفل جمعية باريس أنغلانتين بجمع التبرعات وتوزيع المصاحف بلغة برايل على المكفوفين المسلمين في فرنسا (غيتي)
18/4/2021

أطلق ناشطون في فرنسا حملة جمع تبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل اقتناء مصاحف بتقنية برايل الخاصة بفئة المكفوفين.

ويقول أصحاب الحملة إن هدفهم هذه المرة تجاوز رقم السنة الماضية، الذي قدّر بأكثر من 26 ألف يورو، وهو ما نتج عنه اقتناء أكثر من 136 مصحفا خاصا بهذه الفئة.

المصحف الخاص بالمكفوفين المكتوب بلغة "برايل" يتكون من 7 أجزاء ويزن 10 كيلوغرامات (مواقع التواصل)

وستتكفل جمعية باريس أنغلانتين بجمع التبرعات، وتوزيع المصاحف على المعنيين الذين يقدّر عددهم بأكثر من 2600 شخص على قائمة الانتظار الخاصة بالجمعية.

ولا تعدّ هذه الحملة الوحيدة في فرنسا إذ أعلن ناشطون في مرسيليا جمع أكثر من 14 مصحفا خاصا بالمكفوفين، ودعوا إلى التبرع أكثر لمساجد المنطقة لمساعدة المكفوفين كما أن هناك أشخاصا من بلجيكا أيضا انضموا إلى هذه الحملة.

وتعاني فئة المكفوفين المسلمين في فرنسا ندرة في المصاحف المكتوبة بلغة برايل، خصوصا أنها تتكون من 7 أجزاء وتزن أكثر من 10 كيلوغرامات.

المصدر : وكالة سند

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