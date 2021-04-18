أطلق ناشطون في فرنسا حملة جمع تبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل اقتناء مصاحف بتقنية برايل الخاصة بفئة المكفوفين.

ويقول أصحاب الحملة إن هدفهم هذه المرة تجاوز رقم السنة الماضية، الذي قدّر بأكثر من 26 ألف يورو، وهو ما نتج عنه اقتناء أكثر من 136 مصحفا خاصا بهذه الفئة.

المصحف الخاص بالمكفوفين المكتوب بلغة "برايل" يتكون من 7 أجزاء ويزن 10 كيلوغرامات (مواقع التواصل)

وستتكفل جمعية باريس أنغلانتين بجمع التبرعات، وتوزيع المصاحف على المعنيين الذين يقدّر عددهم بأكثر من 2600 شخص على قائمة الانتظار الخاصة بالجمعية.

ولا تعدّ هذه الحملة الوحيدة في فرنسا إذ أعلن ناشطون في مرسيليا جمع أكثر من 14 مصحفا خاصا بالمكفوفين، ودعوا إلى التبرع أكثر لمساجد المنطقة لمساعدة المكفوفين كما أن هناك أشخاصا من بلجيكا أيضا انضموا إلى هذه الحملة.

وتعاني فئة المكفوفين المسلمين في فرنسا ندرة في المصاحف المكتوبة بلغة برايل، خصوصا أنها تتكون من 7 أجزاء وتزن أكثر من 10 كيلوغرامات.