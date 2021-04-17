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فيديو مؤثر عن أحلام المصريين البسيطة يخطف الأنظار في المنصات العربية

17/4/2021

حاز فيديو مصور رصد فيه المخرج الأردني مهند أبو رزق أحلام المصريين في صغرهم على إعجاب المغردين بسبب الردود البسيطة والتلقائية للمشاركين في الحديث عن أحلامهم.

ويبرز المقطع، المصور في عدة أماكن ومحافظات مصرية، طبيعة الشخصية المصرية المثابرة والمتمسكة بما تبقى لها من أحلام، رغم فوات آوان تحقيقها.

وعبّر مخرج الفيديو، عبر تغريدة في تويتر، عن تأثره بالمقطع، الأمر الذي أكده مغردون، مرجعين الأمر للبساطة والعفوية الكبيرتين الباديتين في الأجوبة.

وقال المخرج مهند أبو رزق على صفحته في توتير "قررت أخذ المحتوى كل فترة بحلقات خاصة حول العالم العربي نسمع فيها قصصهم". فكانت أولى الحكايات من مصر.

ووجد المخرج أجوبة منها المؤلمة ومنها الجميلة، والأهم أنها كلها تعكس حالنا "سألت غرباء في شوارع مصر عن أحلامهم.. وتأثرت جدا بكلماتهم.."، كما يقول.

وحصد الفيديو الكثير من التفاعلات، حيث أشاد الناشط أمير الشريف في تغريدة له على توتير بأهمية ما قام به المخرج الأردني، معتبرا إياه نواة لقصص كثيرة يمكن الاستفادة منها في الدراما، ومنتقدا ما أسماه العبث في المسلات الرمضانية.

 

 

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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