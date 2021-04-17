فيديو مؤثر عن أحلام المصريين البسيطة يخطف الأنظار في المنصات العربية

حاز فيديو مصور رصد فيه المخرج الأردني مهند أبو رزق أحلام المصريين في صغرهم على إعجاب المغردين بسبب الردود البسيطة والتلقائية للمشاركين في الحديث عن أحلامهم.

قررت اخذ المحتوى كل فترة بحلقات خاصة حول العالم العربي نسمع فيها قصصهم اول حكاوي رح تيجي من مصر 🙏 سألت غرباء في شوارع مصر "كان حلمك ايه؟" وتأثرت جدا بأجوبتهم https://t.co/089T3pbxuL via @YouTube — Mohannad Abu Rizk – مهند أبو رزق (@MohannadAbuRizk) April 16, 2021

ويبرز المقطع، المصور في عدة أماكن ومحافظات مصرية، طبيعة الشخصية المصرية المثابرة والمتمسكة بما تبقى لها من أحلام، رغم فوات آوان تحقيقها.

وعبّر مخرج الفيديو، عبر تغريدة في تويتر، عن تأثره بالمقطع، الأمر الذي أكده مغردون، مرجعين الأمر للبساطة والعفوية الكبيرتين الباديتين في الأجوبة.

وقال المخرج مهند أبو رزق على صفحته في توتير "قررت أخذ المحتوى كل فترة بحلقات خاصة حول العالم العربي نسمع فيها قصصهم". فكانت أولى الحكايات من مصر.

ووجد المخرج أجوبة منها المؤلمة ومنها الجميلة، والأهم أنها كلها تعكس حالنا "سألت غرباء في شوارع مصر عن أحلامهم.. وتأثرت جدا بكلماتهم.."، كما يقول.

وحصد الفيديو الكثير من التفاعلات، حيث أشاد الناشط أمير الشريف في تغريدة له على توتير بأهمية ما قام به المخرج الأردني، معتبرا إياه نواة لقصص كثيرة يمكن الاستفادة منها في الدراما، ومنتقدا ما أسماه العبث في المسلات الرمضانية.

مخرج أردني مش مصري عمل خامة لقصص وسيناريوهات تنفع لأعمال فنية كتير يا مبدعي وفناني مصر ياللي بقيتو متفوقين ف العبث #مسلسلات_رمضان_2021 https://t.co/MN0Kn4tHvN — Amir el-sheref (@fahhhhddd) April 17, 2021

أحلام البسطاء.. فيلم بسيط وجميل زي أرواح اللي فيه 💙💙 https://t.co/NxIXFFMqd1 — ربيع السعدني (@Ibn_Alsaadany) April 17, 2021

الولد اللي قال اعيش حياتي زي اي حد في الدنيا كه فلق قلبي.. https://t.co/cLnErzeJ5p — Elena (@Notyourtomboy) April 16, 2021

اخاف يجي اليوم اللي اقول فيه كان حلمي وما يكون حلمي واقع

يارب لا تردني خائبة… https://t.co/uMIEuaX2Tx — ، (@MA130_) April 16, 2021