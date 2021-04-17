البث الحي
رمضان 2021|منوعات|سوريا

بالفيديو – مشروب السوس في سوريا.. طقس رمضاني حاضر رغم الحرب وكورونا

عمر يوسف - شمال سوريا
17/4/2021

منذ أكثر من 15 عاما وخالد محمود البصل -من أهالي ريف إدلب شمالي سوريا- يمتهن صناعة مشروب السوس، وأصبح اسمه يرتبط بهذا المشروب الرمضاني الشهير لدى السكان في مناطق سيطرة المعارضة السورية.

في كل صباح يجهز خالد المشروب بطريقته الخاصة، لكنه يكشف عن بعض مراحله، إذ يقوم بتجفيف أعشاب عرق السوس تحت أشعة الشمس، قبل أن يضيف إليها القليل من الماء كي تتخمر بفعل الحرارة، لتبدأ بعدها مرحلة تنقيط الماء على تلك الأعشاب والحصول على مشروب السوس الخمير.

مع اقتراب فترة أذان المغرب وإفطار رمضان يتوجه خالد إلى سوق المدينة حاملا براميل السوس والتمر الهندي والجلاب، مرتديا لباسه التقليدي الذي أصبح يلازمه في شهر رمضان بسوريا، مناديا بعبارات جذب الزبائن والتغزل بهذه المشروبات الباردة التي يقبل عليها الأهالي.

وتنقل بائع السوس بين دمشق وإدلب، لكن الحرب لم تمنعه من مزاولة صنعته التي يتقنها منذ الصغر، فلا يمكن أن تخلو مائدة رمضان من مشروب السوس، كما يقول.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

شيف اليوم- محمد أمين يقدم سفرة تونسية متنوعة.. والبريك سيد المائدة الرمضانية مع الشيف محمد مهداوي

يقدم الشيف محمد أمين أطباقا تونسية متنوعة: شوربة الأخطبوط، سلطة المعكرونة، كسكسي بلحم الخاروف وحلويات الصمصة بالبندق والسمسم، فيما يقدم الشيف محمد مهداوي بالفيديو طريقة عمل البريك “سيد” مائدة رمضان.

المزيد من رمضان 2021

الشيف إيدي الدويهي.. إفطار رمضاني بنكهات من الصين

الشيف الدويهي يصنع عادة صلصات الطعام الصينية ويستخدم توابلها الخاصة في أطباقه (الجزيرة)

رمضان.. اليمنيون يستقبلون شهر الصيام بروح نقية وأحياء نظيفة وسلوكيات متعبدة

صنعاء القديمة ويظهر فيها جزء من شارع في مدخل سائلة حيث احتفظت المدينة بكثير من عادات رمضان زمان (الجزيرة)

شعارهن تعب العمل لا يقارن بوجع الحاجة.. نساء بالجزائر وخطط لكسب الرزق في رمضان

عواوش تجتهد في تحضير 50 خبزة تقليدية يوميا خلال شهر رمضان (الجزيرة)

“الجريشة” تظهر في غزة.. أكلة تقليدية قديمة تجهلها الأجيال الجديدة

متطوعون يساعدون وليد الحطاب في طبخ الجريشة (الجزيرة)
الأكثر قراءة

شاهد.. شاب عراقي لا ينام منذ 20 عاما أكثر من 10 إلى 15 دقيقة فقط

العراقي سعد نعيم جبار: بسبب حادثة حصلت معي خلال فترة عملي بالجيش العراقي لم أنم منذ 20 عاما (مواقع التواصل)

كشفت عن اسمه وتفاصيل أخرى.. إيران تعلن هوية المشتبه به في هجوم نطنز

منشأة نطنز النووية الواقعة بمحافظة أصفهان وسط البلاد (رويترز)

ماذا يحدث لجسم الصائم عند الإفطار على الأرز؟

الصيام عند السومريين والآشوريين والكلدانيين والمندائيين عرف في العراق قبل الإسلام

الصوم عند الصابئة يعتبر من خيرة الأعمال ويقسم إلى كبير وصغير (الجزيرة)