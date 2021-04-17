منذ أكثر من 15 عاما وخالد محمود البصل -من أهالي ريف إدلب شمالي سوريا- يمتهن صناعة مشروب السوس، وأصبح اسمه يرتبط بهذا المشروب الرمضاني الشهير لدى السكان في مناطق سيطرة المعارضة السورية.

في كل صباح يجهز خالد المشروب بطريقته الخاصة، لكنه يكشف عن بعض مراحله، إذ يقوم بتجفيف أعشاب عرق السوس تحت أشعة الشمس، قبل أن يضيف إليها القليل من الماء كي تتخمر بفعل الحرارة، لتبدأ بعدها مرحلة تنقيط الماء على تلك الأعشاب والحصول على مشروب السوس الخمير.

مع اقتراب فترة أذان المغرب وإفطار رمضان يتوجه خالد إلى سوق المدينة حاملا براميل السوس والتمر الهندي والجلاب، مرتديا لباسه التقليدي الذي أصبح يلازمه في شهر رمضان بسوريا، مناديا بعبارات جذب الزبائن والتغزل بهذه المشروبات الباردة التي يقبل عليها الأهالي.

وتنقل بائع السوس بين دمشق وإدلب، لكن الحرب لم تمنعه من مزاولة صنعته التي يتقنها منذ الصغر، فلا يمكن أن تخلو مائدة رمضان من مشروب السوس، كما يقول.