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رمضان 2021|منوعات|تركيا

شاهد- جامع آيا صوفيا يحتفي برمضان بعد 87 عاما "من الغربة"

لقطة داخلية لجامع آيا صوفيا وأخرى خارجية يظهر فيها المؤذن يقيم الأذان لأول مرة في رمضان (مواقع التواصل)
لقطة داخلية لجامع آيا صوفيا وأخرى خارجية يظهر فيها المؤذن يقيم الأذان لأول مرة في رمضان (مواقع التواصل)
15/4/2021-|آخر تحديث: 15/4/202102:11 PM (مكة المكرمة)

احتفى المسلمون بحلول شهر رمضان في مسجد آيا صوفيا بإسطنبول لأول مرة منذ 87 عاما، وذلك بعد تحويله من متحف إلى مسجد العام الماضي بمرسوم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبث نشطاء ووسائل إعلام تركية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لرفع الأذان في المسجد الواقع بالقسم الأوروبي من مدينة إسطنبول التركية، وعبروا عن فرحتهم برفع الأذان لأول مرة في شهر رمضان.

وكتب أحد المغردين: "بعد 87 عاما، تم افتتاح آيا صوفيا للعبادة كمسجد، وتلاوة الإفطار الأول. رمضان حب، آيا صوفيا حب كبير. رضي الله عن من فتحه وكسر الأغلال وساعد على سماع نداء الله أكبر".

المصدر : وكالة سند

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