احتفى المسلمون بحلول شهر رمضان في مسجد آيا صوفيا بإسطنبول لأول مرة منذ 87 عاما، وذلك بعد تحويله من متحف إلى مسجد العام الماضي بمرسوم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبث نشطاء ووسائل إعلام تركية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لرفع الأذان في المسجد الواقع بالقسم الأوروبي من مدينة إسطنبول التركية، وعبروا عن فرحتهم برفع الأذان لأول مرة في شهر رمضان.

Cihanin en guzeli #Istanbul ‘un en tilsimli yerlerinden birindeyim… Ramazan’in ilk gunu burada, tum inanclari bagrina basmis muhtesem #Ayasofyacamii ‘ndeyim #Hagiasophia #ramadanmubarek from Istanbul ♥️ pic.twitter.com/psQMZiVl5I — Nil Memişoğlu (@NilMemisoglu) April 13, 2021

Ayasofya Camii’nde Ramazan

87 yıl sonra Ayasofya Camii, Ramazan Ayına kavuştu.

Bir hasret daha sona erdi.

Bir boşluk daha doldu.

Kubbeler mesut oldu.#Ramazan#AyasofyaCamii pic.twitter.com/NUGIlS2gZk — Erkan Çav (@erkancav) April 12, 2021

86 yıl aradan sonra Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasının ardından ilk iftar ezanı okundu. Ramazan Sevdadır Ayasofya Koca Bir Aşk’tır. Açandan Ve Zincirleri Kırandan ve Allahu Ekber Nidalarını Duymaya vesile Olandan Allah razı olsun. #Ayasofya #Ramazan #AsımınGençleri pic.twitter.com/zNE4GEyHkk — AHMET CAN ÇELİK (@AhMeTtCaN25) April 13, 2021

Cumhurbaşkanı ile bırak bu işleri başkanının zıt açıklamalar yapması ile gözler Ayasofya imamına çevrildi. #yasaklar #Ramazan https://t.co/dzohnG6sbh — IV.Selim (@Petrich27197008) April 13, 2021

وكتب أحد المغردين: "بعد 87 عاما، تم افتتاح آيا صوفيا للعبادة كمسجد، وتلاوة الإفطار الأول. رمضان حب، آيا صوفيا حب كبير. رضي الله عن من فتحه وكسر الأغلال وساعد على سماع نداء الله أكبر".

Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasının ardından ilk iftar ezanı okundu. Müezzinin minareye çıkarak Ramazan’ın ilk günü ezanını okuduğu anlar böyle görüntülendi. pic.twitter.com/5rHJIsrsY7 — Haber 7 (@Haber7) April 13, 2021