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في موقف محرج.. الكاظمي يرسم علم العراق على وجه طفل بالمقلوب خلال مأدبة إفطار

الكاظمي يرسم علم بلاده خطأ على وجه أحد الأطفال (مواقع التواصل)
الكاظمي يرسم علم بلاده خطأ على وجه أحد الأطفال (مواقع التواصل)
15/4/2021

أقام رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس الأربعاء مأدبة إفطار دعا إليها عشرات الأطفال الأيتام في القصر الجمهوري داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وظهر الكاظمي في صور ومقاطع فيديو وهو يتناول الطعام ويلعب مع مجموعة كبيرة من الأطفال في حديقة القصر الحكومي بعد أن استقبلهم داخل القصر.

ومن بين عشرات الصور للكاظمي مع الأطفال شكلت صورة موقفا محرجا له، حيث ظهر الكاظمي وهو يرسم العلم العراقي بـ"المقلوب" على وجه أحد الأطفال.

وتداول عراقيون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي صورة رسم الكاظمي للعلم العراقي على وجه الطفل على الرغم من حذف مكتبه الإعلامي الصورة.

وواجه الكاظمي انتقادات بسبب رسمه علم بلاد يترأسها بشكل خاطئ.

وكتب الروائي العراقي حامد المالكي على حسابه في تويتر "علم البلد الذي تحكمه دولة الرئيس ألوانه مختلفة، الأحمر فوق والأسود تحت، شكرا لمحبتك أطفال بلدك الذي تجهل علمه، أدعو بقلب صادق أن تكون هذه الصورة فوتوشوب، وإلا فهي فضيحة".

فيما قام آخرون بنشر الصورة مقلوبة، مشيرين إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة لتعديل وضع العلم.

وغرد الناشط الدكتور بشار سبعاوي مستهزئا بالقول "رئيس وزراء ولا يعرف ألوان العلم العراقي.. رسم اللون الأسود في الأعلى..!!! هم بعد اكو واحد يتأمل منه خير..".

بينما غردت زينب الغانم ساخرة بالقول "لو كل الناس مثلك تعمل بضمير وتبدع بعملها كان العراق بمصاف الدول العظمى، استمر يا كبير بإدخال الفرحة على قلوب العراقيين، استمر بالتقاط أفضل الصور، مصور السيد الكاظمي ألف قصة وقصة..".

المصدر : وكالة سند

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