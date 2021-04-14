السودانية مهاد: مضت 3 أعوام منذ إعلان زوجي إسلامه وقد تغير تماما وبشكل إيجابي بعد دخوله في الإسلام وهذا رمضانه الثالث

نشرت "يوتيوبير" صانعة محتوى سودانية تدعى مهاد، وتلقب بـ"نورسين عبد السيد" مقطع فيديو لها عبر صفحتها على فيسبوك مع زوجها الأيرلندي، ديميان، تحدثت فيه عن قصة إسلام زوجها، مشيرة إلى أن رمضان هذا العام هو الثالث بالنسبة له منذ إعلان إسلامه.

وقالت مهاد في حديثها حول قصة إسلام ديميان، إنه قد مضت 3 أعوام منذ إعلان إسلامه، وأنه تغير تماما وبشكل إيجابي بعد دخوله في الإسلام.

وتحدثت حول ذكريات أول رمضان لديميان بعد إسلامه، موضحة أن معلوماته كانت قليلة حول أحكام الصيام ومفطراته.

المدونة السودانية برفقة زوجها الأيرلندي وطفلهما "يوسف علي" (مواقع التواصل)

ومن الفيديوهات التي نشرتها المدونة السودانية فيديو يحكي عن التشابه العجيب بين العادات السودانية والأيرلندية، وتقول "لن تصدقوا أن أكثر العادات متشابهة لدرجة أنني تفاجأت جدا بدرجة التشابه"، ومنها أسبوع الطفل (البيبي شاور)، و40 المتوفى، وغيرها من التقاليد الحياتية الشعبية، والطريف أنها تقول إن الشعب الأيرلندي اجتماعي كما في السودان، فهم يتجاذبون أطراف الحديث مع الآخرين في المواصلات العامة، ويسألونهم من أين هم مثلا.

وتمتلك مهاد قناة على اليوتيوب أطلقت عليها اسم "عائلة نورسين" (Noorseen family سودانية وأيرلندي) تنشر فيها بعض تفاصيل حياتها وحياة أسرتها المقيمة في أيرلندا، كما تنشر أيضا مقاطع فيديو حول بعض اهتماماتها الأخرى كعالم الأزياء والعناية بالبشرة.