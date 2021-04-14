نشرت جمعية العقبة للغوص في الأردن مقطع فيديو للتهنئة بقدوم شهر رمضان، وذلك من أعماق البحر في خليج العقبة.

ويظهر في الفيديو غواصون تحت الماء يرتدون الزي العربي التقليدي، ويحملون لافتة مكتوب عليها: "جمعية العقبة للغوص.. كل عام وأنتم بخير بحلول شهر رمضان المبارك"، وعلى جانبيها أعلام أردنية، على أنغام الأنشودة الرمضانية "مرحب مرحب يا هلال" (الترحيب بهلال رمضان).

ووثق الفيديو مشهدًا لأحد الغواصين يحمل مجسمًا لهلال مع فانوس رمضان تحت الماء، في حين يقدم آخر القهوة العربية من "الدلة" لغواص آخر تظاهر بأنه يشربها و"هزّ الفنجان" في النهاية، بحسب الطقس الأردني بعد شرب القهوة العربية.