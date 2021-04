من قلعة صلاح الدين بالقاهرة.. مدفع رمضان يضرب مجددا بعد غياب 30 عاما

مع غروب شمس غرة الشهر المبارك، سيكون سكان العاصمة المصرية القاهرة في انتظار حدث فريد ترقبوه طويلا، حين يضرب "مدفع رمضان" مجددا بعد غياب استمر نحو 30 عاما.

ففي ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية -في بيان- انطلاق مدفع رمضان من قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، لأول مرة منذ عام 1992.

وأشار البيان إلى أن التجريب الأخير لإطلاق المدفع أُجري في ساحة متحف الشرطة بقلعة صلاح الدين الأيوبي، وذلك بعد قيام الوزارة بترميمه ليعود انطلاقه من جديد ابتداء من اليوم وطوال شهر رمضان المبارك، منبها الصائمين إلى موعد الإفطار.

For the first time since 1992, Ramadan Cannon will be fired tomorrow at iftar time from the Citadel of Saladin, Cairo

