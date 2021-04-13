تواصلت أعمال معسكر القدس أولًا للعام الـ 12 على التوالي لتهيئة المسجد الأقصى ومصلياته وباحاته لاستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك

لشهر رمضان المبارك نكهته الخاصة لدى كل المسلمين في شتى بقاع الأرض، وقد يتشابه أو يختلف الاحتفاء بقدومه من بلد لآخر، لكن طقوسه ليست عابرة بل هي جزء من حياة الناس في كل مكان.

كيف استقبل العالم الإسلامي والعربي والغربي رمضان؟ مقاطع من الفيديوهات ترصد التهاني والتحضيرات الرمضانية وصلاة تراويح الليلة الأولى لحلول رمضان.

قيام أول ليالي رمضان من ساحات المسجد الأقصى وقطاع غزة

تم أمس بث مباشر من ساحات المسجد الأقصى وغزة لأول صلاة تراويح وقيام لشهر رمضان.

أصوات من القدس ترحب برمضان بطريقتها الخاصة

أنتجت مجموعة شبابية من مدينة القدس المحتلة، كليب غنائي، لاستقبال شهر رمضان المبارك، وحقق رواجًا واسعًا بين المنصات الفلسطينية.

وغنت المجموعة المقدسية الأغنية الرمضانية الخاصة بالفنان ماهر زين، بتصوير بين أزقة القدس وشوارع البلدة القديمة التي تزينت لاستقبال الشهر الفضيل، وكذلك بالمسجد الأقصى وبحضور الثوب الفلسطيني.

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تنظيف المسجد الأقصى لاستقبال المصلين

وتداولت مواقع فلسطينية مقاطع فيديو لأعمال معسكر القدس أولًا، للعام الـ 12 على التوالي، والذي يهدف لتهيئة المسجد الأقصى ومصلياته وباحاته لاستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك.

ووثقت الفيديوهات قيام مئات الفلسطينيين بحملة تنظيف واسعة داخل الأقصى وباحاته وفي المقابر الإسلامية المحيطة به، وبأحياء البلدة القديمة، في حين حاول الاحتلال منع الفعالية ومصادرة زي المتطوعين المشاركين.

استمرار توافد الأهالي من الداخل المحتل للمشاركة في معسكر القدس الثاني عشر pic.twitter.com/g0YNHQI1cK — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 10, 2021

#صور من أعمال التنظيف في المقبرة اليوسفية بمحيط المسجد الأقصى ضمن معسكر القدس أولًا pic.twitter.com/T0EUKj3r0U — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 10, 2021

صلاة قيام أول ليالي رمضان في إثيوبيا وأوكرانيا وإيطاليا

بث مباشر من مسجد خديجة بإقليم أوروميا بإثيوبيا لأول صلاة تراويح لشهر رمضان.

وبث مباشر آخر من المركز الثقافي الصداقة في أوكرانيا لأول صلاة تراويح لشهر رمضان.

وفيديو آخر نشرته صفحة ‎المركز الثقافي الإسلامي "المستقبل" في مدينة دنيبرو في أوكرانيا.

كما جرى بث مباشر من إيطاليا لأول صلاة تراويح لشهر رمضان.

وفي مصر.. بث صلاة العشاء والقيام من الأزهر

بث مباشر من جامع الأزهر بالعاصمة المصرية القاهرة لأول صلاة تراويح في شهر رمضان. وكانت الحكومة المصرية سمحت بصلاة القيام خلال شهر رمضان لمدة لا تزيد عن نصف ساعة بشرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

والجيزة تستقبل الشهر الفضيل بالأنوار ومكبرات الصوت

شهدت مدينة البراجيل، التابعة لمحافظة الجيزة في مصر، احتفالات خاصة لاستقبال شهر رمضان هذا العام، وذلك بعد توقفها العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأظهر بث مباشر عبر فيسبوك، تجمع أهالي المدينة ليلة أمس، أمام مجسم كبير لمسجد يتوسط أحد الشوارع، وسط أنوار الزينة ومكبرات الصوت.

ويعد الاحتفال تقليدا معتادا في المدينة، حيث يقام سنويا لاستقبال شهر رمضان، وتعد المشاركة في تنظيمه أمرا تتوارثه الأجيال هناك.

صناع البهجة في مصر يستقبلون رمضان بتوزيع الفوانيس

استقبل 3 شباب مصريين رمضان بطريقة خاصة، حين قرروا تقديم الفوانيس كهدايا للناس المارة في الشوارع، مما جعلهم حديث منصات التواصل في الأيام الماضية.

وأظهرت مقاطع مصورة، نُشرت عبر منصة تيك توك، محاولة الشباب التظاهر بالرغبة في السلام على المارة، ثم يفتحون يدهم بشكل مفاجئ ويقدمون الفوانيس الصغيرة إلى جانب السبح الإلكترونية وعبوات العطور.

ولاقت المقاطع انتشارًا واسعًا عبر المنصات في مصر، بعد تحقيق ملايين المشاهدات عبر تيك توك.

وفي مقطع فيديو مسجل نُشر عبر فيسبوك، روى الأصدقاء الثلاثة -الذين أُطلق عليهم صناع البهجة-، قصة تلك المبادرة التي كانت بمثابة المفاجأة لهم، مؤكدين أنهم لم يتوقعوا هذا الانتشار الكبير.

@amar_ashraf2 انا نزلتو تااني علشان التيك توك وقفو الفديوو مش عارف لي💔😓 ♬ الصوت الأصلي – صانع البهجه🌓♥️

رئيس الوزراء البريطاني يهنئ المسلمين بحلول رمضان

هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، المسلمين بحلول شهر رمضان في تغريدة له على حسابه الرسمي في تويتر.

وقال جونسون في تغريدته "رمضان مبارك لكل من يشهد أقدس شهر في الإسلام هذا العام." وأكد جونسون ضرورة التباعد الاجتماعي قائلا "أخشى أنه من الضروري اتباع الإجراءات الاحترازية مرة أخرى هذا العام للبقاء في أمان، لكنني آمل أن يجلب الصوم والصلاة والصدقة في هذا الشهر الكثير من السلام والثواب لجميع المسلمين".

Ramadan Mubarak to all those observing Islam’s holiest month this year. I’m afraid that again this year it is necessary to follow the rules to stay safe but I hope this month of fast, prayer and charity brings much peace and reflection to all Muslims. — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 12, 2021

سياسيون غربيون يهنئون المسلمين برمضان

شارك العديد من السياسيين الغربيين بتهنئة المسلمين بحلول شهر رمضان، أمس الاثنين. ووجه وزير العدل والأمن الهولندي، فيرد غرابرهاوس، رسالته للمسلمين داعياً إياهم إلى أن يكون شهر رمضان "فترة من التفكير والتطهير"، ومُتمنياً أن تكون المرة الأخيرة لتهنئته به تزامناً مع فيروس كورونا. إضافة لتهاني العديد من الشخصيات.

زعيم حزب العمال الأسترالي

Ramadan Mubarak. Wishing everyone a peaceful and blessed Ramadan. pic.twitter.com/tic0kwy63v — Andrew Barr MLA (@ABarrMLA) April 12, 2021

رئيس وزراء العاصمة الأسترالية

To all my Muslim brothers and sisters – Ramadan Kareem. May it be a meaningful and generous Ramadan. — Josh Burns (@joshburnsmp) April 12, 2021

I would like to wish all Muslims in Corangamite a blessed month of Ramadan. Ramadan Kareem. pic.twitter.com/vEChus0iGU — Libby Coker MP (@LibbyCokerMP) April 12, 2021

مستخدمو "تيك توك" يستقبلون رمضان بتزيين منازلهم

نشر مستخدمو "تيك توك" مقاطع فيديو عبر حساباتهم خلال صناعتهم لزينة رمضان وعقب تعليقها في منازلهم. وأظهرت اللقطات صناعتهم لفوانيس رمضان والهلال وابتكارهم لأفكار لصناعة زينة يدوية تضفي جمالا على الأجواء الرمضانية في منازلهم.

في أميركا يوتيوبر أفغاني يوضح الفارق بين رمضان وبقية العام

شارك اليوتيوبر الأفغاني داود سافاج، بمقطع مصور عبر قناته على يوتيوب، يرصد اختلاف عادات المسلمين خلال شهر رمضان، وبقية أيام العام.

وأظهر تغير الاهتمامات لدى المسلمين بتركيزهم على عباداتهم من التزام بمواقيت الصلاة وقراءة القرآن بشكل أكبر خلال شهر رمضان، خلافاً لبقية أيام العام من متابعات لشاشة التلفاز وغيرها من الأفعال.

ويهتم اليوتيوبر الأفغاني، المقيم في الولايات المتحدة، بالتركيز على رصد أفعال المسلمين بشكل عام.

في ألمانيا.. حظر وغربة وشاعرة إريترية تهنئ متابعيها بحلول رمضان

نشرت الكاتبة والشاعرة الإريترية فاطمة موسى، من مقر إقامتها بألمانيا تهنئة لمتابعيها عبر تويتر بحلول شهر رمضان الكريم.

وقالت إن رمضان يأتي هذا العام في وقت يشهد فيه العالم عزلة كاملة خاصة في بلاد الغربة، وسيفتقدون الزيارات والجلسات الرمضانية مع الأسرة بسبب الإجراءات الصحية للوقاية من كورنا، داعية للتعاضد والتواصل وصلة الأرحام ولو عن طريق الهاتف.

واختتمت تهنئتها بأبيات شعر تدعو لشحذ الهمة وكرم الأخلاق خلال شهر رمضان.

أطفال اليمن: ودعناك شعبان وأهلًا رمضان

نشر المصور اليمني عادل الحيمي مقطع فيديو يظهر قيام مجموعة من الأطفال والشباب بتنظيف الأحياء والأزقة في مدينة صنعاء القديمة؛ استقبالا لشهر رمضان المبارك.

وقال الحيمي معلقًا على الفيديو "في آخر أيام شعبان، أطفال الحارات في صنعاء القديمة، يحيون ذكرى استقبال رمضان 2021، وصنعاء القديمة تستقبل رمضان بالأهازيج والأناشيد".

رمضان الأصعب على اللبنانيين.. تكلفة الإفطار توازي ضعفي الحد الأدنى للأجور

أظهرت دراسة أعدها مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت، أن تكلفة إفطار أساسي لأسرة من 5 أفراد هذا العام، توازي أكثر من مرتين ونصف الحد الأدنى للأجور، هذا العام.

وبحسب المرصد، تقدّر تكلفة الإفطار اليومي، المؤلف من مكونات ووجبة أساسية للفرد الواحد بـ 12 ألفا و50 ليرة (نحو 8 دولارات) أي 60 ألفا و250 ليرة (39 دولارًا) يوميًا لأسرة مؤلفة من 5 أفراد، ما يعني أن الكلفة الشهرية للإفطار لأسرة مؤلفة من 5 أفراد ستقدر بحوالي مليون و800 ألف ليرة لبنانية (1178 دولارًا).