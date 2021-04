لشهر رمضان المبارك نكهته الخاصة لدى كل المسلمين في شتى بقاع الأرض، وقد يتشابه أو يختلف الاحتفاء بقدومه من بلد لآخر، لكن طقوسه ليست عابرة بل هي جزء من حياة الناس في كل مكان.

كيف استقبل العالم الإسلامي والعربي والغربي رمضان؟ مقاطع من الفيديوهات ترصد التهاني والتحضيرات الرمضانية وصلاة تراويح الليلة الأولى لحلول رمضان.

تم أمس بث مباشر من ساحات المسجد الأقصى وغزة لأول صلاة تراويح وقيام لشهر رمضان.

أنتجت مجموعة شبابية من مدينة القدس المحتلة، كليب غنائي، لاستقبال شهر رمضان المبارك، وحقق رواجًا واسعًا بين المنصات الفلسطينية.

وغنت المجموعة المقدسية الأغنية الرمضانية الخاصة بالفنان ماهر زين، بتصوير بين أزقة القدس وشوارع البلدة القديمة التي تزينت لاستقبال الشهر الفضيل، وكذلك بالمسجد الأقصى وبحضور الثوب الفلسطيني.

وتداولت مواقع فلسطينية مقاطع فيديو لأعمال معسكر القدس أولًا، للعام الـ 12 على التوالي، والذي يهدف لتهيئة المسجد الأقصى ومصلياته وباحاته لاستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك.

ووثقت الفيديوهات قيام مئات الفلسطينيين بحملة تنظيف واسعة داخل الأقصى وباحاته وفي المقابر الإسلامية المحيطة به، وبأحياء البلدة القديمة، في حين حاول الاحتلال منع الفعالية ومصادرة زي المتطوعين المشاركين.

بث مباشر من مسجد خديجة بإقليم أوروميا بإثيوبيا لأول صلاة تراويح لشهر رمضان.

وبث مباشر آخر من المركز الثقافي الصداقة في أوكرانيا لأول صلاة تراويح لشهر رمضان.

وفيديو آخر نشرته صفحة ‎المركز الثقافي الإسلامي "المستقبل" في مدينة دنيبرو في أوكرانيا.

كما جرى بث مباشر من إيطاليا لأول صلاة تراويح لشهر رمضان.

بث مباشر من جامع الأزهر بالعاصمة المصرية القاهرة لأول صلاة تراويح في شهر رمضان. وكانت الحكومة المصرية سمحت بصلاة القيام خلال شهر رمضان لمدة لا تزيد عن نصف ساعة بشرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

شهدت مدينة البراجيل، التابعة لمحافظة الجيزة في مصر، احتفالات خاصة لاستقبال شهر رمضان هذا العام، وذلك بعد توقفها العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأظهر بث مباشر عبر فيسبوك، تجمع أهالي المدينة ليلة أمس، أمام مجسم كبير لمسجد يتوسط أحد الشوارع، وسط أنوار الزينة ومكبرات الصوت.

ويعد الاحتفال تقليدا معتادا في المدينة، حيث يقام سنويا لاستقبال شهر رمضان، وتعد المشاركة في تنظيمه أمرا تتوارثه الأجيال هناك.

استقبل 3 شباب مصريين رمضان بطريقة خاصة، حين قرروا تقديم الفوانيس كهدايا للناس المارة في الشوارع، مما جعلهم حديث منصات التواصل في الأيام الماضية.

وأظهرت مقاطع مصورة، نُشرت عبر منصة تيك توك، محاولة الشباب التظاهر بالرغبة في السلام على المارة، ثم يفتحون يدهم بشكل مفاجئ ويقدمون الفوانيس الصغيرة إلى جانب السبح الإلكترونية وعبوات العطور.

ولاقت المقاطع انتشارًا واسعًا عبر المنصات في مصر، بعد تحقيق ملايين المشاهدات عبر تيك توك.

وفي مقطع فيديو مسجل نُشر عبر فيسبوك، روى الأصدقاء الثلاثة -الذين أُطلق عليهم صناع البهجة-، قصة تلك المبادرة التي كانت بمثابة المفاجأة لهم، مؤكدين أنهم لم يتوقعوا هذا الانتشار الكبير.

هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، المسلمين بحلول شهر رمضان في تغريدة له على حسابه الرسمي في تويتر.

وقال جونسون في تغريدته "رمضان مبارك لكل من يشهد أقدس شهر في الإسلام هذا العام." وأكد جونسون ضرورة التباعد الاجتماعي قائلا "أخشى أنه من الضروري اتباع الإجراءات الاحترازية مرة أخرى هذا العام للبقاء في أمان، لكنني آمل أن يجلب الصوم والصلاة والصدقة في هذا الشهر الكثير من السلام والثواب لجميع المسلمين".

Ramadan Mubarak to all those observing Islam’s holiest month this year.

I’m afraid that again this year it is necessary to follow the rules to stay safe but I hope this month of fast, prayer and charity brings much peace and reflection to all Muslims.

