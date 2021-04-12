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منوعات|سوريا

طفل سوري معلم الحساب واللغات للأطفال النازحين بإدلب

عمر يوسف - شمال سوريا
12/4/2021

يمتلك الطفل السوري محمد الأسمر موهبة متميزة في الحساب الذهني السريع والعمليات الحسابية، إضافة إلى قدرته على التحدث باللغة الإنجليزية بمستوى جيد، متحديا بذلك ظروف الحرب في سوريا التي أنهت عقدها العاشر.

الرسام عزيز الأسمر والد محمد يقول للجزيرة نت إنه اكتشف موهبة محمد عندما كان عمره 4 سنوات، حيث كان متعلقا بالأرقام والحساب مما دفعهم إلى تنمية قدراته وتشجيعه، مشيرا إلى أن ابنه كان يمتلك اجتهادا ذاتيا لتطوير نفسه.

وينمي هذا الطفل البالغ (13 عاما) قدرته بالتحدث باللغة الإنجليزية من خلال دروس في أحد المعاهد بإدلب شمالي سوريا، كما أنه يقوم بزيارات دورية لأقرانه الأطفال في مخيمات النازحين لتدريبهم على الحساب واللغة.

وكان الأسمر ظهر في فيديو من إدلب متحدثا بالإنجليزية عن مأساة الأطفال السوريين في المخيمات وعدم حصولهم على التعليم، ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل.

المصدر : الجزيرة

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