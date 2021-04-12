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شاهد.. هكذا يؤمّن كفيف عراقي لقمة عيشه من صيد الأسماك

صلاح حسن بابان- الجزيرة نت
12/4/2021

يقضي العراقي مخلص محمود (38 عاما) نحو 10 ساعات يوميا متجولا في نهر قضاء رانية بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق لصيد السمك مع أنه ضرير.

ويعتمد على نفسه في رمي شباك الصيد التي يبلغ طولها عشرات الأمتار، واقفا على رأس القارب، يقول "هنا التقيت بالموت مرات عدة لكنني لم أره لأنني ضرير". يرمي الشباك ويضيف "من هذه المهنة المتعبة أؤمن لقمة العيش لي ولزوجتي وأطفالي الثلاثة".

وقد فقد محمود بصره قبل نحو عقدين نتيجة انفجار لغم أرضي، أدى إلى بتر عدد من أصابعه فضلا عن فقده البصر، إلا أنه لم يستسلم لإعاقته فكافح في مواجهة متاعب الحياة، وأكمل دراسته الجامعية ونال شهادة البكالوريوس في التاريخ من جامعة السليمانية عام 2014.

ويراوح متوسط ما يصطاده يوميا بين 25 و50 كيلوغراما، ويبيع الكيلو الواحد منها بـ3 دولارات يؤمن بها متطلبات أسرته.

المصدر : الجزيرة

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(الجزيرة)
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