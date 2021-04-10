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منوعات|فلسطين

طبيب ينقذ طفلة أوشكت على الموت اختناقا في جنين

رواد مواقع التواصل الاجتماعي أثنوا على الطبيب نزال، قائلين إنه يمثل الأطباء خير تمثيل في الإنسانية (مواقع التواصل)
رواد مواقع التواصل الاجتماعي أثنوا على الطبيب نزال، قائلين إنه يمثل الأطباء خير تمثيل في الإنسانية (مواقع التواصل)
10/4/2021-|آخر تحديث: 11/4/202110:11 AM (مكة المكرمة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين مقطعا مصورا يظهر إنقاذ طبيب لحياة طفلة وصلت إلى المجمع الطبي في بلدة قباطية في جنين بالضفة الغربية، وهي في حالة حرجة إثر انسداد مجرى التنفس.

وكتب الطبيب مجاهد نزال، صاحب الفيديو عبر حسابه على فيسبوك أن الطفلة وصلت إليه في تمام الثانية فجرا، على يد أمها التي كانت تصرخ ظنا منها أنها فقدتها.

وأضاف نزال "حملت الطفلة بلا وعي و لا إدراك.. مددتها على يدي اليمنى ووجهها لتحت وضربتها مرة وراء الثانية براحة يدي الثانية على منتصف الظهر، لحظة وبكت الطفلة".

وتابع، أنه دخل في صدمة هو والأسرة بعد هذا الموقف غير مصدقين ما حدث، وعودة تنفسها مرة أخرى.

وتعود هذه الواقعة إلى مارس/آذار 2019 لكن الطبيب نشر الفيديو على حسابه في وقت متأخر من مساء الجمعة مما أحدث تفاعلا كبيرا معه على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أشاد رواد تلك المواقع بإخلاصه وإنسانيته وسرعة تصرفه في الموقف.

 

وأثنى المتفاعلون مع الفيديو، قائلين إنه يمثل الأطباء خير تمثيل في الإنسانية وحسن التعامل مع المواقف.

المصدر : وكالة سند

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