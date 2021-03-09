اكتشفت الشابة الأميركية سامانثا هارتسو ثقبا خلف مرآة الحمام في شقتها بمدينة نيويورك، وأوصلها إلى مكان سري مليء بأكياس القمامة.

وتقول مجلة "لوبوان" (Le Point) الفرنسية -في تقرير لها- إن القصة بدأت عندما انتقلت سامانثا للعيش في شقة مشتركة في نيويورك، وشعرت منذ اليوم الأول بأن هناك تيار هواء باردا في الحمام، لكنها لم تعرف مصدره على وجه التحديد.

ويوم الخميس الرابع من مارس/آذار الجاري، عملت سامانثا على تتبع مصدر التيار، ولاحظت أنه يأتي من خلف المرآة تحديدا، وعندما أزالتها كانت المفاجأة، حيث اكتشفت أن خلف المرآة شقة مهجورة.

وعن طريق مطرقة كسرت الجدار، وقررت اكتشاف المكان، وفي اليوم التالي تحدثت لشبكة "إن بي سي" (NBC) عما حدث.

تقول سامانثا إنها تمكنت من رؤية غرفة واحدة عندما أزالت المرآة، ولكن بمجرد كسر الحاجز، اكتشفت شقة كاملة مليئة بأكياس القمامة. وأضافت مازحة "لم تكن هناك أرواح شريرة وراء تلك الجدران. لقد اعتقد شركائي في السكن أنني سأموت، وعندما عدت كانوا جميعا متحمسين لمعرفة ما جرى".

أحدثت قصة سامانثا هارتسو ضجة على منصة تيك توك، حيث نشرت 4 مقاطع فيديو تصور فيها لحظة بلحظة ما حدث في شقتها والعثور على المكان السري خلف مرآة الحمام، وحصدت المقاطع ملايين المشاهدات، كما ظهر شركاؤها في الغرفة مذعورين تماما بسبب ما حدث.