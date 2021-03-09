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إعادة كلبي بايدن إلى منزل العائلة بعد حادث عضّ في البيت الأبيض

جيل بايدن كانت أعربت عن قلقها بشأن نقل كلبيها إلى مقر إقامتها الجديد في واشنطن (الأوروبية)
جيل بايدن كانت أعربت عن قلقها بشأن نقل كلبيها إلى مقر إقامتها الجديد في واشنطن (الأوروبية)
9/3/2021

أعاد الرئيس الأميركي جو بايدن كلبيه إلى منزله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير بعد "حادث عضّ" تعرّض له ضابط أمن في البيت الأبيض، على ما أفادت وسائل الإعلام الأميركية الاثنين.

ونقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) عن مصدرين لم تذكر اسميهما أن تصرفات عدوانية صدرت عن ميجور البالغ 3 سنوات، وهو أصغر كلبي آل بايدن من نوع "جيرمن شيبرد"، منها القفز والنباح ومهاجمة موظفي البيت الأبيض وعناصر الأمن.

وأشار المصدران إلى وقوع "حادث عض" من دون أن يحددا ما إذا كان تسبب في إصابات. إلا أن الحادث عُدّ خطِرا بما يكفي لاتخاذ قرار بإعادة الكلبين ميجور وتشامب البالغ 13 عاما إلى منزل آل بايدن في ويلمنغتون الأسبوع الماضي.

وتبنّى جو بايدن وزوجته الكلب ميجور عام 2018، فأصبح بذلك أول كلب متبنّى من مأوى للحيوانات يدخل البيت الأبيض بعد انتقاله إليه إثر مراسم تنصيب الرئيس الجديد في يناير/كانون الثاني الماضي.

ولم يكن الرئيس السابق دونالد ترامب يحتفظ بأي حيوان أليف في المقر الرئاسي.

وفي مقابلة أجريت معها الشهر الماضي، أعربت السيدة الأولى جيل بايدن عن قلقها بشأن نقل كلبيها إلى مقر إقامتها الجديد في واشنطن.

وقالت لشبكة "إن بي سي" (NBC) التلفزيونية إن "عليهما أن يستقلا المصعد، وهو ما لم يعتاداه، وعليهما الخروج إلى الحديقة الجنوبية في حين يراقبهما كثير من الناس".

المصدر : الفرنسية

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