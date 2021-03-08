ليس من المدهش أن كثيرين في بريطانيا ‫يتوقون لاقتناء كلب، باعتباره ترياقا يعالج الخوف والوحدة وغياب ممارسة ‫الرياضة بسبب جائحة كورونا، ولم يغب هذا الاتجاه عن أنظار عالم الجريمة.

‫وذكرت منصة "بتس 4 هومز" (Pets4Homes) الإلكترونية المتخصصة في أخبار الحيوانات ‫الأليفة، أن أسعار الكلاب تضاعفت خلال العام الماضي بسبب تزايد الإقبال ‫على اقتنائها، ومن هنا يسعى اللصوص لتحقيق الأرباح من هذه السوق ‫الجديدة.

‫وعندما اكتشف ويل بيفان سرقة جرائه الخمسة المولودة حديثا، قال إنه شعر ‫كما لو أنه "تلقى ضربة في معدته".

‫وأوضح لوكالة الأنباء الألمانية أن الجراء كانت تعيش داخل ‫حظيرة، وأن اللصوص تركوا البوابة مفتوحة على مصراعيها.

‫ولجأ بيفان إلى مواقع التواصل الاجتماعي للسؤال عن مفاتيح تدله على مكان ‫الجراء، وتمت إعادة نشر تدويناته آلاف المرات.

وتقول منظمة "دوج لوست" (DogLost) -التي تدير قاعدة بيانات تتعلق بالكلاب المفقودة- إنه تمت سرقة 465 كلبا في بريطانيا وأيرلندا العام الماضي، وهو رقم يزيد ‫بنسبة أكثر من مرتين ونصف المرة على العدد المسجل عام 2019.

وقال محقق سري لقناة "بي بي سي" (BBC) التلفزيونية البريطانية -وفق لما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية- إن سرقة الكلاب ‫قد تكون جريمة نادرة نسبيا، غير أنها تحولت إلى نوع من التجارة المحظورة، وتبلغ عائداتها ملايين الدولارات.

‫وأوضح التقرير الإخباري لقناة بي بي سي أنه ليست الجراء فقط ‫المعرضة لخطر السرقة، بل إن الكلاب كبيرة السن تتم سرقتها أيضا ‫لاستخدامها في أغراض التوالد، وتوضع غالبا تحت ظروف مؤلمة.

‫ويتم حقن الكلاب بالهرمونات حتى تستطيع ولادة 3 أو 4 جراء ‫سنويا، وفقا لما قاله المحقق السري للقناة التلفزيونية.

استيلاد الكلاب صار عملية ‫تجارية كبيرة (الألمانية)

‫تجارة كبيرة

‫تقول الجمعية الملكية للرفق بالحيوان إن "استيلاد الكلاب صار عملية ‫تجارية كبيرة، وإننا كشفنا عصابات إجرامية كبيرة كسبت الملايين من ‫الجنيهات الإسترلينية".

‫وقال واين ماي -وهو متطوع يعمل مع منظمة "دوج لوست"- لوكالة الأنباء الألمانية إنه "في حالة ضبط اللص وهو يسرق كلبا أو يبيعه، توقع عليه عقوبة دفع ‫غرامة تبلغ نحو 250 جنيها إسترلينيا (350 دولارا).

وأضاف "إذا سرق لص كلبا واستولده ليحصل على 5 جراء، فيمكنه ‫بيع الواحد منها بسعر يتراوح بين 3 و5 آلاف جنيه إسترليني".

‫ويمكن أن تصبح سرقة الكلاب صادمة، وتسبب معاناة كبيرة لأصحابها، وفقا لما تقوله أماندا بليكمان نائبة رئيس شرطة بالمجلس الوطني لرؤساء الشرطة ‫ببريطانيا.

‫وهي تنصح أصحاب الكلاب بعدم نشر صور الجراء الجديدة التي ولدت لديهم على ‫منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لتجنب جذب أنظار اللصوص إليها.

‫ومن ناحية أخرى، أعرب بيفان عن أمله أن يتمكن من استعادة جرائه ‫المسروقة، عن طريق إثارة الوعي بهذه القضية على منصات التواصل.

‫ويبدو في الأفق أن ثمة سببا يدعو إلى الأمل، فرغم كل ذلك تمت إعادة نحو 200 ‫من الكلاب المسروقة إلى أصحابها العام الماضي، وفقا لبيانات منظمة‫ "دوج لوست".