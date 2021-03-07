كافأ رجل أعمال أردني موظفيه بالذهب لتحفيزهم على المزيد من العمل والإنجاز.

ونشر أحمد أبو سنينة -وهو مدير لإحدى شركات التسويق الرقمي بالأردن- على صفحته في فيسبوك مقطع فيديو يظهر توزيعه مجوهرات من الذهب على موظفيه في الشركة.

وأحضر أبو سنينة مجموعة من المجوهرات، وبدأ بالمناداة على كل موظف على حدة لأخذ مكافأته.

وقال رجل الأعمال الأردني في تدوينة على فيسبوك إنه قدّم مجموعة من المجوهرات "لأجمل موظفين في العالم اللي كانوا معبين (مالئين) مكانهم بكل صدق وأمانة، ووقفوا معي مثل عائلة واحدة".

ودعا أبو سنينة في مقطع الفيديو جميع رجال الأعمال والمديرين لإعطاء الموظف مكافآت وتحفيزات حتى يعطي الموظف كل ما لديه للشركة، قائلا "أعط الموظف بيعطيك".

وفي وقت سابق من العام الماضي، وزّع أبو سنينة هواتف الآيفون على موظفيه تحفيزا لهم. وحظيت مبادرة رجل الأعمال الأردني بترحيب وتفاعل واسع على مواقع التواصل.