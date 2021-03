يعكف العلماء على دراسة وحش بحري غامض ظهر في مقاطعة ويلز ويبلغ طوله أكثر من 23 قدما (7 أمتار) ويزن ما يقدر بـ 4 أطنان وليس له وجه، في محاولة لاكتشاف هويته الحقيقية.

وعثر على المخلوق الضخم في برود هافن ساوث بيتش في بومبروكشاير في ويلز، الأسبوع الماضي، وتم الإبلاغ عنه لقسم التحقيق في انتحار المخلوقات البحرية أو ما يعرف اختصارا "سي إس آي بي" (CSIP) في المملكة المتحدة.

ولكن مع تحلل الوحش الغامض، لم يتمكن الخبراء من تحديد هويته، والآن يجب إرسال عينة منه للاختبار.

وقال ماثيو ويستفيلد، ضمن فريق "سي إس آي بي" إن من الصعب للغاية معرفة هوية هذا المخلوق على وجه اليقين "لأنه متحلل للغاية. وقد مات في البحر منذ فترة طويلة قبل أن يجرفه الماء على الشاطئ، لذلك من الممكن أنه وصل مع المد".

ولا توجد سمة واضحة لبيولوجيا هذا المخلوق، حيث يبدو أن الرأس قد اختفى ولا تظهر أي أطراف، ورغم أن ويستفيلد حدد عمودا فقريا يبلغ طوله نحو 23 قدما، فإن مقياس الحيوان الحقيقي غير مؤكد.

