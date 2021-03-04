نشرت الناشطة القطرية أميرة فيديو على حسابها الرسمي "سناب شات" (Snapchat) لمسنة سعودية وهي تدعو أمام الكعبة للألفة بين السعودية وقطر.

ويظهر الفيديو المسنة وهي تقول "يا رب العرش العظيم، ارحمنا وارحم جميع المسلمين والمسلمات، وأن تجمع السعودية وقطر على وجه واحد يا رب، وأن تجمع جميع المسلمين على حوض نبينا محمد".

وتابعت المسنة السعودية "نحن منكم، وأنتم منا".

وتعتبر أميرة من أوائل القطريات الواصلات إلى السعودية لأداء مناسك العمرة عقب توقيع اتفاق العلا الخليجي، والذي كان من ضمن بنوده عودة العلاقات الدبلوماسية مع قطر، والتأكيد على احترام مبادئ حسن الجوار.