البث الحي
منوعات|قطر

بالفيديو.. مسنة تدعو عند الكعبة المشرفة للألفة بين قطر والسعودية

4/3/2021

نشرت الناشطة القطرية أميرة فيديو على حسابها الرسمي "سناب شات" (Snapchat) لمسنة سعودية وهي تدعو أمام الكعبة للألفة بين السعودية وقطر.

ويظهر الفيديو المسنة وهي تقول "يا رب العرش العظيم، ارحمنا وارحم جميع المسلمين والمسلمات، وأن تجمع السعودية وقطر على وجه واحد يا رب، وأن تجمع جميع المسلمين على حوض نبينا محمد".

وتابعت المسنة السعودية "نحن منكم، وأنتم منا".

وتعتبر أميرة من أوائل القطريات الواصلات إلى السعودية لأداء مناسك العمرة عقب توقيع اتفاق العلا الخليجي، والذي كان من ضمن بنوده عودة العلاقات الدبلوماسية مع قطر، والتأكيد على احترام مبادئ حسن الجوار.

المصدر : وكالة سند

حول هذه القصة

المزيد من منوعات

أزمة مواصلات القاهرة الخانقة.. هل تحلها وسائل التكنولوجيا الحديثة؟

في القاهرة المزدحمة والشديدة التلوث تبحث الشركات الناشئة عن حلول تكنولوجية لمشاكل النقل (الفرنسية)

غزة.. سيارة كهربائية من الخردة لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين

زين أبو ريدة يقود أول نموذج من السيارة الكهربائية الخاصة بالأطفال (الجزيرة)

تعرف على سد هوفر.. أكبر السدود في الولايات المتحدة

الجزء السفلي من السد (الجزيرة)

بالفيديو.. كيف تحولت مقبرة سيارات في البصرة إلى مرآب تجاري؟

الأكثر قراءة

لا تصلحها عبارات الأسف.. 10 أسرار لا يجب البوح بها لشريك حياتك

التسرع في إلقاء اللوم عليه وحده لن يكون مفيدا لاستقرار الزواج (مواقع التواصل الاجتماعي)

هجوم عين الأسد.. أصابع الاتهام تتجه إلى فصيل عراقي وواشنطن تتمهل لاختيار توقيت الرد ومكانه

برقيات تقنية: شارب هتلر يسبب مشكلة لأمازون وانفجار مركبة ماسك الفضائية.. وأخبار أخرى

أمازون لم تكن موفقة في اختيار تصميم لأيقونة تطبيقها حيث شبهه المستخدمون بشارب هتلر (الأوروبية)

بطاقات حمراء وركلة جزاء.. خبيرا تحكيم يعلقان على قرارات حكم مباراة برشلونة وإشبيلية

المباراة كانت زاخرة بالحالات التحكيمية المثيرة للجدل (مواقع التواصل)