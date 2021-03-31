في خطوة لافتة ردد السفير الكندي لدى العراق أولريك شانون عدة أبيات من قصيدة "أنشودة المطر" للشاعر العراقي الراحل بدر شاكر السياب من تحت نصبه بمنطقة كورنيش العشار المطل على شط العرب، في محافظة البصرة جنوبي العراق.

ونشر شانون -على حسابه في تويتر- مقطع فيديو له وهو يقرأ أبياتا من القصيدة الشهيرة، وهو يقف تحت نصب الشاعر في البصرة.

عيناكِ غابتا نخيل ساعةَ السحَرْ أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر

عيناك حين تبسمان تورق الكرومْ وترقص الأضواء.. كالأقمار في نهَرْ

يرجّه المجذاف وهْنا ساعة السحَر كأنما تنبض في غوريهما، النّجومْ

وكان أولريك شانون قد أعلن يوم السبت الماضي -عبر حسابه على تويتر- عن انتقال عمل السفارة الكندية إلى مدينة البصرة جنوبي العراق، لمدة 5 أيام.

ويشار إلى أن السفير الكندي لدى العراق نشر في وقت سابق مقطع فيديو على حسابه في تويتر، لمشاركته في تحدي صناعة حلوى العيد العراقية (الكليجة) بالتمر.