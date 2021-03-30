خطأ أم انتحار؟.. حادث طريق الجلالة يثير انقساما على مواقع التواصل بمصر

انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين متعاطفين مع الفتاة المتوفاة نتيجة حادث تصادم، على طريق الجلالة بمحافظة السويس في مصر، بسبب سيرها عكس الاتجاه، يوم السبت الماضي، وبين متعاطفين آخرين مع سائق النقل الذي أصيب جراء التصادم.

ودفع الجدل الدائر النيابة العامة المصرية لإصدار بيان على صفحتها على موقع فيسبوك، قالت فيه إنه لا يوجد ما يؤكد نية الفتاة للانتحار، داعية رواد مواقع التواصل للكف عن الحديث حول الأمر لانقضاء الدعوى الجنائية بوفاتها، داعية لعدم المساس بحرمات الموتى.

الله يرحمهم😞

حرفيا كان ممكن مصيرنا يكون نفس مصيرها حصل معانا انا وزوجي وابني دخلنا الطريق خطأ واكتشفنا اننا ماشيين عكس لولا ستر ربنا ان الهمنا اننا نلف ونرجع تاني

الطريق ضيق جداً يسيع عربيتين بس وبقينا بندعي ربنا ان نلحق نلف قبل م عربيه تجي بسرعه وتخبطنا

الحمدلله#طريق_الجلالة https://t.co/JW7ZMY6OaB — Nagham Noureldeen (@nana4nm) March 28, 2021

وفسر الإعلام المصري ما حدث بالاستهتار أو الاكتئاب أو الانتحار، الذي تسبب في الإضرار بالآخرين، دون انتظار نتائج التحقيق الجنائي إن كان السبب عطلا في السيارة أو أنها ضلت الطريق.

وبحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي فإن الفتاة إيمان نائل ضلت الطريق أثناء عودتها للمنزل لتفاجأ بأنها عكس خط سير السيارات، وأنها تواصلت مع والدتها قبل وفاتها بسبب خوفها، داعين للتوقف عن الحديث حول الأمر.