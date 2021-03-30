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خطأ أم انتحار؟.. حادث طريق الجلالة يثير انقساما على مواقع التواصل بمصر

الجدل الدائر دفع النيابة العامة لإصدار بيان قالت فيه إنه لا يوجد ما يؤكد نية الفتاة للانتحار (مواقع التواصل)
الجدل الدائر دفع النيابة العامة لإصدار بيان قالت فيه إنه لا يوجد ما يؤكد نية الفتاة للانتحار (مواقع التواصل)
30/3/2021

انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين متعاطفين مع الفتاة المتوفاة نتيجة حادث تصادم، على طريق الجلالة بمحافظة السويس في مصر، بسبب سيرها عكس الاتجاه، يوم السبت الماضي، وبين متعاطفين آخرين مع سائق النقل الذي أصيب جراء التصادم.

ودفع الجدل الدائر النيابة العامة المصرية لإصدار بيان على صفحتها على موقع فيسبوك، قالت فيه إنه لا يوجد ما يؤكد نية الفتاة للانتحار، داعية رواد مواقع التواصل للكف عن الحديث حول الأمر لانقضاء الدعوى الجنائية بوفاتها، داعية لعدم المساس بحرمات الموتى.

وفسر الإعلام المصري ما حدث بالاستهتار أو الاكتئاب أو الانتحار، الذي تسبب في الإضرار بالآخرين، دون انتظار نتائج التحقيق الجنائي إن كان السبب عطلا في السيارة أو أنها ضلت الطريق.

وبحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي فإن الفتاة إيمان نائل ضلت الطريق أثناء عودتها للمنزل لتفاجأ بأنها عكس خط سير السيارات، وأنها تواصلت مع والدتها قبل وفاتها بسبب خوفها، داعين للتوقف عن الحديث حول الأمر.

المصدر : وكالة سند

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