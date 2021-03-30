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طاقم مستشفى يهدي مريضة أقراطا ذهبية في الجزائر.. لماذا؟

السيدة حظيت بتكفل تام بحالتها الصحية من طرف طاقم المستشفى وعدة جمعيات ومنظمات للمجتمع المدني (مواقع التواصل)
السيدة حظيت بتكفل تام بحالتها الصحية من طرف طاقم المستشفى وعدة جمعيات ومنظمات للمجتمع المدني (مواقع التواصل)
30/3/2021

أهدى طاقم مستشفى في ولاية خنشلة شرقي الجزائر، أقراطا ذهبية جديدة لمريضة كانت قد باعت أقراطها من أجل سداد كلفة العملية الجراحية.

ونشرت خلية الإعلام لمديرية الصحة بخنشلة عبر صفحتها في فيسبوك، فيديو السيدة التي أكدت أنها عانت كثيرا مع اشتداد المرض عليها، قبل مبادرة مستشفى محمد بوضياف للتكفل بحالتها.

وحظيت السيدة بتكفل تام بحالتها الصحية من طرف طاقم المستشفى وعدة جمعيات ومنظمات للمجتمع المدني.

المصدر : وكالة سند

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