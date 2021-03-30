أهدى طاقم مستشفى في ولاية خنشلة شرقي الجزائر، أقراطا ذهبية جديدة لمريضة كانت قد باعت أقراطها من أجل سداد كلفة العملية الجراحية.

ونشرت خلية الإعلام لمديرية الصحة بخنشلة عبر صفحتها في فيسبوك، فيديو السيدة التي أكدت أنها عانت كثيرا مع اشتداد المرض عليها، قبل مبادرة مستشفى محمد بوضياف للتكفل بحالتها.

وحظيت السيدة بتكفل تام بحالتها الصحية من طرف طاقم المستشفى وعدة جمعيات ومنظمات للمجتمع المدني.