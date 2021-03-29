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لمنع الغش في الامتحانات.. مدارس مصر تفتش كمامات الطلاب

فيروس كورونا زاد من صعوبة ظروف العملية التعليمية في مصر (مواقع التواصل)
فيروس كورونا زاد من صعوبة ظروف العملية التعليمية في مصر (مواقع التواصل)
29/3/2021

مع بدء الامتحانات الشهرية لطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية، اليوم الاثنين، طالبت مديريات التربية والتعليم، والتعليم الفني بمصر، إدارات المدارس بتفتيش الكمامات الطبية التي يرتديها الطلاب قبل السماح لهم بدخول لجان الامتحان.

ووفق ما نقلته صحف محلية، فإن المديريات التعليمية وجهت بضرورة تفتيش الكمامات الطبية التي يرتديها الطلاب للتأكد من خلوها من أي كتابات مدونة عليها بهدف الغش.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، محمد عطية، إن هذه التعليمات تم تعميمها على جميع المدارس التابعة للمحافظة بضرورة تفتيش الكمامات الطبية -التي يلتزم الطلاب بارتدائها لمنع تفشي فيروس كورونا- والتي يمكن أن يستخدمها البعض في إخفاء قصاصات للاستعانة بها في حل الامتحان.

وأشار، في تصريحات صحفية، إلى التنسيق مع جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة للاطمئنان على سير العملية الامتحانية دون أي معوقات، مؤكدا توزيع أجهزة لقياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين في جميع المدارس وتعقيم لجان الامتحان.

عزل المشتبه بهم

وأضاف عطية أنه تم تخصيص غرف عزل في المدارس لعزل الطلاب المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن مصر شهدت في الأسابيع الماضية تزايدا في حالات الإصابة بكورونا، وبلغ عدد الإصابات أمس 686 إضافة إلى 37 حالة وفاة، وفقا لوزارة الصحة المصرية، علما بأن مواقع التواصل طالما شهدت منذ بداية تفشي الفيروس تشكيكا في الأرقام الرسمية بشأن ضحايا كورونا.

ومع إصرار وزارة التعليم على إجراء الامتحانات في المدارس، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية سلسلة من الحملات المطالبة بإجراء الامتحانات عن بعد لتجنيب الطلاب مخاطر التزاحم في المدارس خصوصا مع اشتداد الموجة الثانية من الفيروس، لكن الوزارة تجاهلت هذه الحملات.

وتعاني مصر نقصا في المدارس والتجهيزات بشكل يرفع كثافة الطلاب في الفصل الواحد لما يزيد على 40 طالبا وقد يتضاعف العدد في بعض مدارس المحافظات، وفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية.

المصدر : الإعلام المصري

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