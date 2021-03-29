محمد صالح حسين في العقد الثامن من عمره، ومع ذلك يصر على مواصلة عمله في صناعة شباك صيد الأسماك داخل محله في سوق الأسماك بحي الميدان في مدينة الموصل القديمة، ليصبح آخر من يمتهن هذه الحرفة في المدينة.

وتشتهر الموصل كباقي المدن العراقية المطلة على النهر بصيد الأسماك وبكثرة من يعملون في مهنة الصيد، وبالتالي هناك حاجة مستمرة للأدوات الخاصة بهذه المهنة، فعلى مر التاريخ كان هناك الكثير من الحرفيين المصنعين لأدوات الصيد، بما فيها الشباك.

لكن خلال السنوات الأخيرة توقف معظم الحرفيين التقليدين عن صناعة الأدوات محليا، ولجؤوا لاستخدام الأدوات الحديثة واستيرادها من الخارج.