نشر المصور الفوتوغرافي كريستوفر ماثيوز صورة، عبر حسابه بفيسبوك، توثق ظهور الشفق القطبي فوق بركان فاغرادالسفيال الثائر في آيسلندا.

وأظهرت الصورة بروز اللون الأخضر المميز للشفق القطبي فوق اللون الأحمر الناري المختلط بالدخان، نتيجة الثوران الهائل للبركان في الأيام الماضية.

وكتب ماثيوز في منشور له "تعرف آيسلندا بالتأكيد كيف تقيم حفلة عيد ميلاد"، في إشارة إلى احتفاله بعيد ميلاده بالتزامن مع ثوران البركان.

ولاقت الصورة رواجا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ أثنى المستخدمون على جمال الصورة، وطريقة التقاطها، مشيدين بها على أنها بمنزلة لوحة مرسومة وليست صورة ملتقطة بكاميرا.

Incredible shot of the #Aurora illuminating the sky above an erupting volcano in #Iceland. Christopher Mathews took this photo and shared this fun fact with me: "I took the photo after midnight on my birthday. Not a bad start to the day!" I could not agree more! pic.twitter.com/CF2FtYzPQy

