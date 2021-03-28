شاهد.. هكذا يتحدّث فتى عراقي مع سنجاب صغير

في حادثةٍ غريبة ولافتة، عثر العراقي ساسان دلشاد (12 عاماً) على سنجاب صغير لم يتجاوز حجمه كفّة اليد في قريته بمنطقة هورامان الحدودية التابعة لمحافظة السليمانية بإقليم كردستان، وظهرت عليه علامات الولادة الحديثة، فحمله مسرعاً إلى بيته ليعتني به، فبات صديق روحه المقرّب ورفيق درّبه بعد 4 أشهر من الاعتناء به، ويقضي معه نحو ساعتين من اللعب يوميا.

بمرور الأيام، استطاع الفتى أن يهيئ لغة حوار خاصّة بينه وبين السنجاب الصغير ليُعلّمه بعض الحركات اللافتة التي لا يقوم بها إلا الإنسان، ومنها أنه يقول للسنجاب: انحن لأقبّل رأسك، يستجيب له السنجاب وينحني على الفور، واضعاً رأسه بالقرب من فم الفتى ليقبّلها، وكذلك يفعلها عندما يقول له بلهجته الكردية أعطني يدك لأقبّلها، ضع يدك على فمي، فيستجيب السنجاب على الفور دون تردد.

"يقوم السنجاب ببعض الحركات مثل الصراخ أو نقر القفص بأسنانه عندما يطلبُ الحليب أو عندما يجوع أو يريد الخروج للعب، ويقوم بدحرجة نفسه عندما ألعبُ معه، لكنه يكتفي بالنظر إليّ عندما يريد وضعه داخل القفص بعد انتهاء اللعب، وبعدها يعود وحده إلى القفص" هكذا يصف دلشاد أبرز لحظات يومه مع السنجاب الصغير.

تلقى الفتى العراقي عروضاً عدّة ومبالغ طائلة لبيع السنجاب إلا أنه يرفض ذلك، واصفاً وجود السنجاب في حياته بأنه صديق روحه، ورفيق دربه.