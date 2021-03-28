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رغم ضعف الإمكانيات.. ثناء واسع على أطباء في الشمال السوري نجحوا باستخراج سكين من عين طفل

مشافي الشمال السوري الخاضعة لسيطرة المعارضة تعاني من نقص في الإمكانيات المادية والبشرية (وكالة الأنباء الأوروبية)
مشافي الشمال السوري الخاضعة لسيطرة المعارضة تعاني من نقص في الإمكانيات المادية والبشرية (وكالة الأنباء الأوروبية)
28/3/2021-|آخر تحديث: 28/3/202106:18 PM (مكة المكرمة)

تداول رواد منصات التواصل صورا تظهر تمكن الأطباء في مشفى باب الهوى بريف إدلب من استخراج سكين دخلت في عين طفل.

ونجح مجموعة من الأطباء باستخراج السكين خلال عملية جراحية دقيقة مع الحفاظ على سلامة العين.

 

 

وكان الطفل -الذي يقيم في مخيم بريف إدلب- يركض حاملا السكين بيده فوقع ودخلت في عينه.

 

وتعتبر هذه العملية الجراحية الناجحة الأولى من نوعها في مستشفيات الشمال السوري المحرر رغم ضعف الإمكانيات.

 

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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