رغم ضعف الإمكانيات.. ثناء واسع على أطباء في الشمال السوري نجحوا باستخراج سكين من عين طفل

تداول رواد منصات التواصل صورا تظهر تمكن الأطباء في مشفى باب الهوى بريف إدلب من استخراج سكين دخلت في عين طفل.

ونجح مجموعة من الأطباء باستخراج السكين خلال عملية جراحية دقيقة مع الحفاظ على سلامة العين.

لطالما احتل الأطباء السوريون قائمة المتفوقين في البلدان المضيفة، فاليوم يسجل "أطباء الشمال السوري" إنجازا يضاف لسجلاتهم العريقة في المناطق المحررة رغم النقص في المعدات والإمكانيات المحدودة نجحوا في استخراج سكين دخلت في عين طفل صغير ويؤكدون سلامة العين.#الشمال_السوري #ادلب pic.twitter.com/QpvrR3pOob — دارين العبدالله (@Darin_ALabdalla) March 27, 2021

#عاجل

نجاح عملية جراحية لإخراج "سكين" من عين طفل في مشفى #باب_الهوى بعد أن أدخلها الطفل في عينه أثناء لعبه بها في أحد مخيمات #كللي بريف #إدلب، وبحسب مصادر فإن العين سليمة pic.twitter.com/thufJMGR1A — نبيل العثمان Nabel Alothman (@Nabel_othman023) March 27, 2021

وكان الطفل -الذي يقيم في مخيم بريف إدلب- يركض حاملا السكين بيده فوقع ودخلت في عينه.

أطباء #الشمال_السوري المحرر ينجحون في استخراج سكين دخلت في عين طفل أثناء عبثه بها في أحد مخيمات #كللي ويؤكدون سلامة العين.#سوريا_ادلب pic.twitter.com/wWCK0UO3yQ — ظلال قطيع || Zelal katee (@zelal_abo_adnan) March 27, 2021

وتعتبر هذه العملية الجراحية الناجحة الأولى من نوعها في مستشفيات الشمال السوري المحرر رغم ضعف الإمكانيات.

أسطورية شجاعة وبأس أطباء الشمال السوري وحتى اليمن والعراق، يعاينون تفاصيل المذابح، ويقفون على سكاكينها ليعبروا بالضحايا ما أمكن لهيئتهم الأولى، وبقليل من المعدات يتفوقون ربما على من هم في أكبر المستشفيات، من قال إنه لا معجزات في هذا الزمن.. إنهم حقا المعجزات. #سوريا pic.twitter.com/YVjiAiKm1Y — Siba Madwar صبا مدور (@madwar_siba) March 28, 2021