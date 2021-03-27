"تمثل هذه الدار أصالة أجدادي النبلاء، ولا يمكن أن أتركها لطالما هناك نفسٌ في جسدي" بهذه الكلمات يعبر العراقي شاهو صالح (23 عاماً) عن سرّ تمسكه بالدار التي بُنيت قبل نحو 111 عاماً في منطقة إمام قاسم أحد أقدم الأحياء الشعبية بمحافظة كركوك شمال العراق.

يعدّ صالح الجيل الرابع من أسرته التي تربّت في الدار المذكورة ومازالت متماسكة حتى الآن رغم المتاعب الظاهرة عليها، واحتمال انهيارها أية لحظة، لكنها ما زالت تحتفظ بطرازها ونقوشها العثمانية من الداخل على عكس ما تبدو عليه في الخارج.

يؤكد الشاب أنه سيكمل مسيرة أجداده الذين سبقوه بالبقاء في الدار، ولن يغادرها حتى بعد العروض المغرية التي تلقاها لبيعها.

ويرفض صالح ترك الدار لأنها تمثلُ عبق الماضي الجميل، وفيها عطر أجداده الذين سكنوا هذه الدار بـ 3 أجيال مختلفة خلال 111 سنة الماضية.