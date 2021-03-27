البث الحي
منوعات|عراق

شاهد.. شاب عراقي يعيش في دار أجداده من الطراز العثماني

صلاح حسن بابان- الجزيرة نت
27/3/2021

"تمثل هذه الدار أصالة أجدادي النبلاء، ولا يمكن أن أتركها لطالما هناك نفسٌ في جسدي" بهذه الكلمات يعبر العراقي شاهو صالح (23 عاماً) عن سرّ تمسكه بالدار التي بُنيت قبل نحو 111 عاماً في منطقة إمام قاسم أحد أقدم الأحياء الشعبية بمحافظة كركوك شمال العراق.

يعدّ صالح الجيل الرابع من أسرته التي تربّت في الدار المذكورة ومازالت متماسكة حتى الآن رغم المتاعب الظاهرة عليها، واحتمال انهيارها أية لحظة، لكنها ما زالت تحتفظ بطرازها ونقوشها العثمانية من الداخل على عكس ما تبدو عليه في الخارج.

يؤكد الشاب أنه سيكمل مسيرة أجداده الذين سبقوه بالبقاء في الدار، ولن يغادرها حتى بعد العروض المغرية التي تلقاها لبيعها.

ويرفض صالح ترك الدار لأنها تمثلُ عبق الماضي الجميل، وفيها عطر أجداده الذين سكنوا هذه الدار بـ 3 أجيال مختلفة خلال 111 سنة الماضية.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

المزيد من منوعات

رغم كورونا.. اليابانيون يتنزهون في موسم أزهار الكرز

الطقس الجيد دفع كثرًا من سكان طوكيو إلى الخروج لالتقاط صور لأنفسهم تحت أشجار الكرز (غيتي)

من السيدة الأميركية التي سقط عليها نيزك؟

آن إليزابيث هودغز عانت من أضرار جسدية طفيفة جراء النيزك (الصحافة الفرنسية)

عرضوا صورته دون إذنه فحصل على 47 ألف دولار

المجلة نشرت تقريرا عن مستهلكي الكوكايين في إحدى محطات شمال باريس (بيكسلز-صورة مجازية)

قناع من الذهب في الصين عمره 3 آلاف عام

إلى جانب القناع الذهبي تم العثور في الموقع على أوراق من الذهب وأقنعة وأشجار برونزية (الصحافة الفرنسية)
الأكثر قراءة

لماذا لا ينبغي تجميد هذه الأطعمة في الثلاجة؟

كل الأطعمة ليست مناسبة لوضعها في الفريزر (مواقع التواصل)

توقعات بإغلاق قناة السويس لأسابيع.. أنباء عن موافقة مصر على عرض أميركي للمساعدة في تعويم السفينة الجانحة

مصادر بقناة السويس ذكرت أنه تقرر تعليق جهود تعويم سفينة الحاويات الضخمة الجانحة بالقناة (رويترز)

ملكة جمال تركيا السابقة ضمن أعلى هيئة تنفيذية في حزب العدالة والتنمية المحافظ.. من هي صاريباش؟

صاريباش (الثالثة من اليمين) بعد انتخابها لعضوية هيئة القرار والتنفيذ في حزب العدالة والتنمية الحاكم (مواقع التواصل)

بين إسرائيل وأميركا وروسيا.. من يمتلك أفضل منظومات الصواريخ الدفاعية في العالم؟