توافد سكان العاصمة اليابانية طوكيو إلى المتنزهات والمعابد والأضرحة وكذلك إلى ضفاف الأنهار الجمعة للاستمتاع بأزهار الكرز، وهو حدث سنوي مهم في اليابان، رغم محاولة السلطات تقييد الاحتفالات خشية تفشي الوباء.

ويشكّل موسم "هانامي" أي "تأمل الزهور" في العادة مناسبة يتنزه خلالها اليابانيون ضمن مجموعات ويتناولون الطعام تحت ظلال الأشجار التي تتدرج ألوان أزهارها من الأبيض إلى الوردي، وغالبا ما يتوجون نزهاتهم بتناول المشروبات المحلية التقليدية.

وعلى الرغم من رفع حالة الطوارئ التي كانت ما تزال سارية في طوكيو الكبرى حتى نهاية الأسبوع الماضي في محاولة لكبح تفشي فيروس كورونا، فقد طلب حاكم العاصمة يوريكو كويكي من السكان تجنب تناول الطعام تحت أشجار الكرز.

وفي حين أتاحت حالة الطوارئ في البداية خفض عدد الإصابات، فإن المتوسط اليومي على مدار 7 أيام متدرجة آخذ في الارتفاع منذ نهاية فبراير/شباط، وسُجّلت الجمعة 376 حالة جديدة في طوكيو، وفقًا للأرقام الرسمية.

وكما في العام الماضي، أُلغيت حفلات "هانامي" بسبب فيروس كورونا، وأصبحت مناطق التنزه محاطة بلافتات تدعو إلى "تجنب التجمعات".

وقال نوريو أوهماغاري من المركز الوطني للصحة والطب في اليابان "نخشى زيادة مفاجئة في الإصابات، إذا خرج المزيد من الناس كما يفعلون كل سنة بمناسبة هانامي".

إلا أن الطقس الجيد الجمعة دفع كثرا من سكان طوكيو إلى الخروج لالتقاط صور لأنفسهم تحت أشجار الكرز، أو الاستمتاع برحلة بالقارب في النهر المحيط بالقصر الإمبراطوري.

وفي أوينو بارك، شمال شرق العاصمة، حيث يتجمع عادة 3 ملايين شخص خلال موسم أزهار الكرز، طُلب من الزوار هذه السنة الاكتفاء بالنظر إلى البتلات بينما هم يمشون مرتدين الكمامات.