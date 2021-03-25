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العثور على قناع ذهبي في الصين عمره 3 آلاف عام

إلى جانب القناع الذهبي تم العثور في الموقع على أوراق من الذهب وأقنعة وأشجار برونزية (الصحافة الفرنسية)
إلى جانب القناع الذهبي تم العثور في الموقع على أوراق من الذهب وأقنعة وأشجار برونزية (الصحافة الفرنسية)
25/3/2021

تمكّن علماء آثار صينيون من تحقيق "اكتشاف تاريخي" مؤخرا، تمثل في العثور على أجزاء من قناع ذهبي يعود تاريخه إلى حوالي 3 آلاف عام، أي فترة ما قبل الحكم الإمبراطوري، في حفرة قرابين قديمة بموقع "سانشين دوي" (Sanxingdui) الأثري بمقاطعة سيتشوان وسط غربي الصين.

وقالت مجلة لوبوان (Le Point) الفرنسية التي أوردت الخبر نقلا عن موقع صيني، إن العلماء تمكنوا من إعادة تركيب نصف القناع الذي سيزن في حال اكتماله أكثر من 500 غرام، وفق تقديراتهم.

وذكرت المجلة أن الخبراء أكدوا أيضا أن هذه القطعة الأثرية تتكون مما نسبته 84% من الذهب، وأن أشغال الحفر ما زالت متواصلة في الموقع، حيث يأمل العلماء في العثور على قناع ذهبي كامل.

وقال لي يو المشرف على الحفريات في "سانشين دوي" إنه عند النجاح في استكمال باقي أجزاء القناع، فسيكون هذا أكبر وأثقل قناع يتم اكتشافه على الإطلاق مما يعود تاريخه لفترة ما قبل العهد الإمبراطوري.

وإلى جانب القناع الذهبي تم العثور في الموقع على أوراق من الذهب وأقنعة وأشجار برونزية وأدوات عاجية وأخرى مصنوعة من اليشم، وهو من الأحجار الكريمة المعروفة في الصين، كما تم العثورعلى آثار من الحرير المتحلل بين الأنقاض.

وذكر خبير صيني أن "هذه الاكتشافات ستساعد على فهم سبب تحول مقاطعة سيتشوان إلى مصدر مهم للبضائع على طريق الحرير، بعد عهد أسرة هان الغربية (من 206 قبل الميلاد إلى العام التاسع الميلادي)".

المصدر : لوبوان

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