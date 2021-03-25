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رجل مشرد يحصل على 47 ألف دولار بعد أن صورته مجلة دون علمه

المجلة نشرت تقريرا عن مستهلكي الكوكايين في إحدى محطات شمال باريس (بيكسلز-صورة مجازية)
المجلة نشرت تقريرا عن مستهلكي الكوكايين في إحدى محطات شمال باريس (بيكسلز-صورة مجازية)
25/3/2021

بسبب ظهور صورة تكشف ملامح وجهه بشكل واضح في تقرير أعدته مجلة "باري ماتش" الفرنسية حول مستهلكي الكوكايين في محطة دورموا ماركس في شمال باريس، حصل رجل على تعويضات تقدر بـ40 ألف يورو (حوالي 47 ألف دولار).

وفي تقرير، نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، نقل سيباستيان بوردري عن صحيفة "لوباريزيان" أن قضاة محكمة نانتير أصدروا قرارا في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، يرغم مجلة "باري ماتش" على دفع تعويض يقدر بحوالي 40 ألف يورو لرجل نشرت صورة له دون إخفاء ملامح وجهه.

وتعود الحادثة إلى عام 2018، حيث نشرت مجلة باري ماتش تقريرًا عن مستهلكي الكوكايين في محطة دورموا ماركس شمال باريس، في الدائرة 18. تعرف أصدقاء الضحية على وجهه من خلال صورة واضحة له، يرتدي فيها قبعة زرقاء وكلبه جالسا تحت قدميه.

بعد ذلك، رفع الرجل البالغ من العمر 48 عاما دعوى قضائية ضد المجلة. وصرحت كاميل أوفيرجناس، المحامية في نقابة المحامين في باريس التي تنوب عن هذا الشخص بأن "وجوه مستهلكي الكوكايين واضحة عكس وجوه ضباط الشرطة الذين تم التقاطهم أيضا في الصور". وقد وقفت العدالة في صف الضحية، الذي دان المجلة لأول مرة عام 2019، وحصل على تعويض يقدر بـ10 آلاف يورو. إلى جانب الغرامة، ألزمت المجلة بإزالة الصورة.

ومع ذلك، لم يتم سوى حذف الصورة فقط من موقع باري ماتش على الويب، بينما ظلت متاحة على التطبيق الخاص بالمجلة على الهواتف المحمولة.

توجه الرجل المشرد مرة أخرى وبعد مرور بضعة أشهر إلى المحكمة. وبناء على ذلك، أرغمت المحكمة باري ماتش في ديسمبر/كانون الأول 2020 بدفع مبلغ إضافي قدره 30 ألف يورو لصاحب الشكوى.

من جانبها، نشرت وزارة الداخلية على موقعها الرسمي أن "الحق في الصورة يفترض احترام الخصوصية. بالتالي، من الضروري الحصول على موافقة خطية فيما يتعلق باستخدام الصور".

المصدر : لوفيغارو

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