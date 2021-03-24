تحمل جوناثان، سلحفاة سيشل العملاقة البالغة من العمر 188 عاما، الرقم القياسي لأقدم حيوان بري على قيد الحياة، حسب موسوعة غينيس.

احتفت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأقدم سلحفاة معمرة في العالم، يبلغ عمرها 118 عاما.

ونشرت صفحة غينيس، عبر فيسبوك، صورا للسلحفاة التي تُدعى جوناثان، والتي تعدّ صاحبة الرقم القياسي لأكبر حيوان برّي على قيد الحياة بالموسوعة.

وقالت غينيس -في منشور لها- إن جوناثان "سلحفاة سيشل العملاقة البالغة من العمر 188 عاما، تحمل الرقم القياسي لأقدم حيوان بري على قيد الحياة".

جوناثان أحضرت من سيشل عام 1882 ويعتقد أنها ولدت عام 1832 (مواقع التواصل)

وأضافت أن السلحفاة جوناثان "تعيش في جزيرة سانت هيلينا النائية في جنوب المحيط الأطلسي، وقد أحضرت من سيشل عام 1882، ويعتقد أنها ولدت عام 1832".

السلحفاة جوناثان تعيش في جزيرة سانت هيلينا النائية في جنوب المحيط الأطلسي (مواقع التواصل)

وحسب موقع موسوعة غينيس للأرقام القياسية (guinnessworldrecords)، فإن جوناثان عاصرت الحرب العالمية الأولى والثانية، والثورة الروسية، فضلا عن 7 ملوك على العرش البريطاني، و40 رئيسا للولايات المتحدة الأميركية.