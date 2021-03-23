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بيع حقوق أول تغريدة على تويتر بمبلغ 2.9 مليون دولار

دورسي طرح أول تغريدة على "تويتر" كتبها منذ 15 عامًا للمزاد الرقمي باعتبارها رمزًا مميزًا غير قابل للاستبدال (الأوروبية)
دورسي طرح أول تغريدة على "تويتر" كتبها منذ 15 عامًا للمزاد الرقمي باعتبارها رمزًا مميزًا غير قابل للاستبدال (الأوروبية)
23/3/2021-|آخر تحديث: 23/3/202109:33 PM (مكة المكرمة)

أثار خبر بيع جاك دورسي الرئيس التنفيذي لـ "تويتر" أمس حقوق أول تغريدة على موقع الشركة بمبلغ يفوق 2.9 مليون دولار، في شكل رمز مميز غير قابل للاستبدال يسمى "إن إف تي"  (non-fungible token) ردود أفعال تمتزج بين الدهشة والاستغراب عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وطرح دورسي أول تغريدة على "تويتر" كتبها منذ 15 عامًا للمزاد الرقمي باعتبارها رمزًا مميزًا غير قابل للاستبدال، قبل أن يتم بيع الرمز عبر مزاد على منصة تسمى "فاليابلز" (Valuables) التابعة لشركة "سنت" (Cent) بالولايات المتحدة.

وفاز بالمزايدة سينا ​​إستافي الرئيس التنفيذي لشركة لتقنيات "بلوك شين" تدعى"Bridge Oracle" ليحصل على حقوق التغريدة بعدما قدم أكبر عرض مرتفع.

أول تغريدة على تويتر  (مواقع التواصل)

وقال دروسي سابقًا إنه سيحول المبلغ إلى عملة بيتكوين ويتبرع بها إلى منظمة غير ربحية تعمل شرق أفريقيا بهدف مساعدة الفقراء تسمى "غيف دايركتلي" (GiveDirectly) قبل أن يقوم أمس بالتغريد بنشر إيصاله.

وأثار الأمر اندهاش بعض المعلقين عبر مواقع التواصل، من المبلغ الكبير الذي بيعت بمقابله التغريدة.

ورد مشتري التغريدة الجديد على ذلك بأن "الناس سيدركون بعد سنوات القيمة الحقيقية وراء تلك التغريدة، مثل لوحة موناليزا". كما عبّر آخرون من اندهاشهم من فكرة بيع حقوق التغريدات.

المصدر : وكالة سند

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