أثار خبر بيع جاك دورسي الرئيس التنفيذي لـ "تويتر" أمس حقوق أول تغريدة على موقع الشركة بمبلغ يفوق 2.9 مليون دولار، في شكل رمز مميز غير قابل للاستبدال يسمى "إن إف تي" (non-fungible token) ردود أفعال تمتزج بين الدهشة والاستغراب عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وطرح دورسي أول تغريدة على "تويتر" كتبها منذ 15 عامًا للمزاد الرقمي باعتبارها رمزًا مميزًا غير قابل للاستبدال، قبل أن يتم بيع الرمز عبر مزاد على منصة تسمى "فاليابلز" (Valuables) التابعة لشركة "سنت" (Cent) بالولايات المتحدة.

Hey @jack , thank you for accepting my offer, and I'm glad this money is being donated to charity… Let's #Bridge to freedom — Estavi (@sinaEstavi) March 22, 2021

وفاز بالمزايدة سينا ​​إستافي الرئيس التنفيذي لشركة لتقنيات "بلوك شين" تدعى"Bridge Oracle" ليحصل على حقوق التغريدة بعدما قدم أكبر عرض مرتفع.

أول تغريدة على تويتر (مواقع التواصل)

وقال دروسي سابقًا إنه سيحول المبلغ إلى عملة بيتكوين ويتبرع بها إلى منظمة غير ربحية تعمل شرق أفريقيا بهدف مساعدة الفقراء تسمى "غيف دايركتلي" (GiveDirectly) قبل أن يقوم أمس بالتغريد بنشر إيصاله.

jack accepted the offer from sinaEstavi for $2915835.47 This tweet is now minted on the blockchain 🔗https://t.co/YiznRagyBPhttps://t.co/ChR3I6HylP — Valuables Marketplace (@Valuables) March 22, 2021

وأثار الأمر اندهاش بعض المعلقين عبر مواقع التواصل، من المبلغ الكبير الذي بيعت بمقابله التغريدة.

ورد مشتري التغريدة الجديد على ذلك بأن "الناس سيدركون بعد سنوات القيمة الحقيقية وراء تلك التغريدة، مثل لوحة موناليزا". كما عبّر آخرون من اندهاشهم من فكرة بيع حقوق التغريدات.