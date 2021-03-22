الخالدي يقدّم الدروس بطريقة لافتة وفريدة من نوعها لدرجة أن الغياب في حصصه معدوم

تداول ناشطون مقاطع فيديو يصورها معلم مع طلبته في إحدى المدارس العراقية وينشرها في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي عبارة عن أغانٍ وأناشيد يرددها العراقيون في المناسبات المختلفة.

ولا يشبه المعلم علاء الخالدي أقرانه المدرسين، فهو يقدّم الدروس بطريقة لافتة وفريدة من نوعها، دفعت طلبته إلى حب ما يقدمه، لدرجة أن الغياب عن حصصه معدوم.

ويعمل الخالدي معلما للتربية الموسيقية في إحدى مدارس بغداد، وهو درس نادرا ما يوجد في المدارس العراقية، خصوصا الحكومية منها.

وتسبب ذلك في معاناة المعلم الشاب في بداية عمله بالمدرسة، حيث لم يتقبل معظم الأهالي وجود درس للموسيقى في مدرسة أبنائهم، لكن بعد أن اطّلعوا على المحتوى الذي يقدمه، تراجعوا عن آرائهم وتقبلوا فكرة تعلم أبنائهم الموسيقى.

ولم تغب السياسة عن المحتوى التعليمي، حيث نشر علاء الخالدي -الذي يعتبر أحد الداعمين للاحتجاجات الشعبية- عبر حساباته على إنستغرام وتويتر، مقاطع فيديو لأغان مع أطفال مدرسته، سبق أن غناها المحتجون في ساحات التظاهر والاحتجاج السلمي في عدة مدن عراقية.

شرف الوطن هو ارضي

شرف الوطن قبلي وبعدي

شرف الوطن مرآة مجدي

سيفي ورمحي في وجه المحن شرف الوطن مع طلابي 🎶#لنصنع_الجمال 💗 #القدسية_للوطن 🙏 pic.twitter.com/ZrI64CPckQ — علاء الخالدي Alaa Alkhalidi (@AlaaAlk7alidi) March 21, 2021

وينشر الخالدي كل مدة مقاطع فيديو على حساباته بمواقع التواصل مع طلبته، لنشر الفكرة التي يتبناها وسعيا منه لتعميمها على المدارس العراقية.