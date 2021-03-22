محمصة خبز تسبب حريقا في منزل بعد استخدامها بطريقة غير صحيحة لتحضير طعام.
رصدت كاميرا مراقبة، تدحرج شاحنة مشتعلة من منحدر على إحدى جنبات الطريق في مدينة فايتفيل بولاية كارولينا الشمالية.
وأظهر المقطع الذي التقط في 10 مارس/آذار، تدحرج الشاحنة من منحدر عال، مما تتسبب في قطع الطريق عرضيا بالنيران المشتعلة، وحطام أجزاء من الشاحنة.
CAUGHT ON DASHCAM: A van engulfed in flames rolls downhill in #Fayetteville.https://t.co/Z5wZFMuf4N #NWAnews pic.twitter.com/s1QBIjl6Hy
— Chelsea Helms (@ChelseaHelms1) March 17, 2021
وتدخل أحد رجال شرطة المدينة، حيث جلب مطفأة الحريق من سيارته، وأخذ يعدو باتجاه الشاحنة المشتعلة، في محاولة للسيطرة على الحريق.
وظهر الشرطي في المقطع المصور، وهو يطالب سائق إحدى السيارات على الطريق، بالابتعاد عن النيران، واستطاع إطفاءها والسيطرة عليها دون وقوع أي إصابات.