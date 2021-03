رصدت كاميرا مراقبة، تدحرج شاحنة مشتعلة من منحدر على إحدى جنبات الطريق في مدينة فايتفيل بولاية كارولينا الشمالية.

وأظهر المقطع الذي التقط في 10 مارس/آذار، تدحرج الشاحنة من منحدر عال، مما تتسبب في قطع الطريق عرضيا بالنيران المشتعلة، وحطام أجزاء من الشاحنة.

CAUGHT ON DASHCAM: A van engulfed in flames rolls downhill in #Fayetteville.https://t.co/Z5wZFMuf4N #NWAnews pic.twitter.com/s1QBIjl6Hy

— Chelsea Helms (@ChelseaHelms1) March 17, 2021