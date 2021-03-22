رصدت كاميرا مراقبة، تدحرج شاحنة مشتعلة من منحدر على إحدى جنبات الطريق في مدينة فايتفيل بولاية كارولينا الشمالية.

وأظهر المقطع الذي التقط في 10 مارس/آذار، تدحرج الشاحنة من منحدر عال، مما تتسبب في قطع الطريق عرضيا بالنيران المشتعلة، وحطام أجزاء من الشاحنة.

وتدخل أحد رجال شرطة المدينة، حيث جلب مطفأة الحريق من سيارته، وأخذ يعدو باتجاه الشاحنة المشتعلة، في محاولة للسيطرة على الحريق.

وظهر الشرطي في المقطع المصور، وهو يطالب سائق إحدى السيارات على الطريق، بالابتعاد عن النيران، واستطاع إطفاءها والسيطرة عليها دون وقوع أي إصابات.