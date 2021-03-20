يصنع الراشي في أغلب بلدان ومدن العالم؛ إلا أن سلمان حسين وعبد الله أميدي من منطقة العمادية في محافظة دهوك بكردستان العراق ما زالا يحافظان على الطريقة البدائية القديمة المتداولة منذ مئات السنين.

وتميز هذه الطريقة طعم الراشي، وهما يحافظان على طريقة شواء السمسم الطبيعية بواسطة خشب الأشجار المدخن داخل فرن حجري، من ثم يطحن السمسم بواسطة الطاحونة المائية، التي تعمل على جريان مياه العيون الطبيعية، فينتج الراشي الطبيعي من تدون تدخل أي آلة صناعية حديثة، وحتى السمسم الخام من إنتاج منطقتهم.