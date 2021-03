شاهد: بايدن يتعثر 3 مرات أثناء صعوده الطائرة.. وتفاعل واسع على مواقع التواصل

وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس الجمعة، في موقف محرج أثناء صعوده درج الطائرة الرئاسية المتوجهة إلى سلاح الجو، حيث تعثر 3 مرات كما يظهر في الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

President Joe Biden trips climbing the stairs to Air Force 1 pic.twitter.com/x8UD7q0a48

وتمكن الرئيس الأميركي من الإمساك بحافة حماية الدرج وواصل السير، لكن توازنه اختل مرة ثانية ثم ثالثة حتى سقط على ركبتيه.

وإثر ذلك نهض بايدن بشكل سريع وصعد الدرج قبل أن يلقي التحية ويدخل إلى الطائرة.

وكان بايدن (78 عاما) يهم بالصعود على متن الطائرة الرئاسية في قاعدة أندريوس الجوية المشتركة للسفر إلى مدينة أتلانتا، لعقد اجتماع مع زعماء الجاليات الآسيوية المحلية بعد حادث إطلاق نار في 3 صالات تدليك.

White House blames wind for Biden fall on Air Force One steps https://t.co/hY8FyvzDxD pic.twitter.com/BFA5JzUTTq

وأثار فيديو سقوط الرئيس الأميركي 3 مرات خلال صعوده إلى الطائرة، تفاعلا واسعا عبر تويتر في أميركا والعالم العربي، واعتبر مغردون أن جو بايدن لديه مشاكل صحية.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن البيت الأبيض توضيحه أن بايدن سقط بفعل الريح، في حين شكك معلقون في صحة ذلك.

