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شاهد: بايدن يتعثر 3 مرات أثناء صعوده الطائرة.. وتفاعل واسع على مواقع التواصل

كان بايدن يهم بصعود درج الطائرة للسفر إلى مدينة أتلانتا لعقد اجتماع مع زعماء الجاليات الآسيوية المحلية بعد حادث إطلاق نار في 3 صالات تدليك

الرئيس الأميركي جو بايدن يمسك بحافة حماية الدرج ليتوازن أثناء صعوده الطائرة (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يمسك بحافة حماية الدرج ليتوازن أثناء صعوده الطائرة (رويترز)
20/3/2021-|آخر تحديث: 20/3/202102:51 PM (مكة المكرمة)

وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس الجمعة، في موقف محرج أثناء صعوده درج الطائرة الرئاسية المتوجهة إلى سلاح الجو، حيث تعثر 3 مرات كما يظهر في الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكن الرئيس الأميركي من الإمساك بحافة حماية الدرج وواصل السير، لكن توازنه اختل مرة ثانية ثم ثالثة حتى سقط على ركبتيه.

وإثر ذلك نهض بايدن بشكل سريع وصعد الدرج قبل أن يلقي التحية ويدخل إلى الطائرة.

وكان بايدن (78 عاما) يهم بالصعود على متن الطائرة الرئاسية في قاعدة أندريوس الجوية المشتركة للسفر إلى مدينة أتلانتا، لعقد اجتماع مع زعماء الجاليات الآسيوية المحلية بعد حادث إطلاق نار في 3 صالات تدليك.

وأثار فيديو سقوط الرئيس الأميركي 3 مرات خلال صعوده إلى الطائرة، تفاعلا واسعا عبر تويتر في أميركا والعالم العربي، واعتبر مغردون أن جو بايدن لديه مشاكل صحية.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن البيت الأبيض توضيحه أن بايدن سقط بفعل الريح، في حين شكك معلقون في صحة ذلك.

وقالت الكاتبة الأميركية كانديس أوينز إنه من الصعب السقوط 3 مرات أثناء الصعود على الدرج، معتبرة أن بايدن يعاني من "الخرف"، وتابعت "لكن دعنا ننتظر حتى تخبرنا شبكة سي إن إن (CNN) أن هذا مجرد زلة رائعة أخرى".

واعتبر الممثل الأميركي تيرينس ك.ويليامز، أن بايدن "ضعيف"، متسائلا "لو كان بايدن لا يستطيع الوقوف على قدميه فكيف يدافع عن أميركا؟".

من جهة أخرى، قال الكاتب السعودي منصور الضبعان "تعمد "النفعيون" إظهار بايدن بهذا الشكل المحرج لأن الوقت حان لخطوة إبعاده "للعلاج" وتسلم زمام السلطة، أيام قليلة وتقود هاريس البلاد حتى 2024″.

وقال آخر إن مشهد سقوط بايدن في هذا الوقت خاصة مع "تصريحات الحرب الباردة بين أميركا وروسيا، شئ غير جيد مع المشاهد المتداولة الدائمة لبوتين وهو يزاول رياضات مختلفة تعبر عن رشاقته أو قوته البدنية بالطبع سن بايدن الـ77 له عامل كبير".

وقال ثالث إن بايدن اختصر في سقوطه أثناء صعوده الطائرة وضع أميركا الحالي.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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