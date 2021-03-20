شاهد: بايدن يتعثر 3 مرات أثناء صعوده الطائرة.. وتفاعل واسع على مواقع التواصل

كان بايدن يهم بصعود درج الطائرة للسفر إلى مدينة أتلانتا لعقد اجتماع مع زعماء الجاليات الآسيوية المحلية بعد حادث إطلاق نار في 3 صالات تدليك

وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس الجمعة، في موقف محرج أثناء صعوده درج الطائرة الرئاسية المتوجهة إلى سلاح الجو، حيث تعثر 3 مرات كما يظهر في الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

President Joe Biden trips climbing the stairs to Air Force 1 pic.twitter.com/x8UD7q0a48 — The Hill (@thehill) March 19, 2021

وتمكن الرئيس الأميركي من الإمساك بحافة حماية الدرج وواصل السير، لكن توازنه اختل مرة ثانية ثم ثالثة حتى سقط على ركبتيه.

وإثر ذلك نهض بايدن بشكل سريع وصعد الدرج قبل أن يلقي التحية ويدخل إلى الطائرة.

وكان بايدن (78 عاما) يهم بالصعود على متن الطائرة الرئاسية في قاعدة أندريوس الجوية المشتركة للسفر إلى مدينة أتلانتا، لعقد اجتماع مع زعماء الجاليات الآسيوية المحلية بعد حادث إطلاق نار في 3 صالات تدليك.

White House blames wind for Biden fall on Air Force One steps https://t.co/hY8FyvzDxD pic.twitter.com/BFA5JzUTTq — New York Post (@nypost) March 20, 2021

وأثار فيديو سقوط الرئيس الأميركي 3 مرات خلال صعوده إلى الطائرة، تفاعلا واسعا عبر تويتر في أميركا والعالم العربي، واعتبر مغردون أن جو بايدن لديه مشاكل صحية.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن البيت الأبيض توضيحه أن بايدن سقط بفعل الريح، في حين شكك معلقون في صحة ذلك.

JOE BIDEN IS WEAK! #Bidenfall If #Biden can’t stand on his own two feet then how can he stand up for America ? I miss President Trump! We need a strong leader again. Joe Biden falling and tripping is hilarious and embarrassing ! Raise your hand✋ if you agree pic.twitter.com/Jh121dq0s8 — Terrence K. Williams (@w_terrence) March 19, 2021

وقالت الكاتبة الأميركية كانديس أوينز إنه من الصعب السقوط 3 مرات أثناء الصعود على الدرج، معتبرة أن بايدن يعاني من "الخرف"، وتابعت "لكن دعنا ننتظر حتى تخبرنا شبكة سي إن إن (CNN) أن هذا مجرد زلة رائعة أخرى".

It’s difficult to fall 3 times while going up a flight of steps.

Managing to make your left shoulder blade hit the carpet in the process is rarely accomplished—even in a game of Twister.

Biden has dementia but let’s wait for CNN to tell us this is just another adorable gaffe! https://t.co/lPqqAkECfj — Candace Owens (@RealCandaceO) March 19, 2021

White House blames wind for Biden fall on Air Force One steps https://t.co/hY8FyvzDxD pic.twitter.com/BFA5JzUTTq — New York Post (@nypost) March 20, 2021

واعتبر الممثل الأميركي تيرينس ك.ويليامز، أن بايدن "ضعيف"، متسائلا "لو كان بايدن لا يستطيع الوقوف على قدميه فكيف يدافع عن أميركا؟".

When fox does 3 hours on Biden’s trip tonight, remind them that Pence did it first. pic.twitter.com/cMgVZtelXQ — Molly Jong-Fast🏡 (@MollyJongFast) March 19, 2021

من جهة أخرى، قال الكاتب السعودي منصور الضبعان "تعمد "النفعيون" إظهار بايدن بهذا الشكل المحرج لأن الوقت حان لخطوة إبعاده "للعلاج" وتسلم زمام السلطة، أيام قليلة وتقود هاريس البلاد حتى 2024″.

تعمد "النفعيون" إظهار #بايدن بهذا الشكل المحرج لأن الوقت حان للخطوةً2: إبعاده "للعلاج" وتسلم زمام السلطة! أيام قليلة وتقود "هاريس" البلاد جتى 2024!#Biden pic.twitter.com/qHGQm3SXjI — منصور الضبعان (@mansour_daban) March 19, 2021

وقال آخر إن مشهد سقوط بايدن في هذا الوقت خاصة مع "تصريحات الحرب الباردة بين أميركا وروسيا، شئ غير جيد مع المشاهد المتداولة الدائمة لبوتين وهو يزاول رياضات مختلفة تعبر عن رشاقته أو قوته البدنية بالطبع سن بايدن الـ77 له عامل كبير".

لحظة سقوط الرئيس الأمريكي بايدن على سلم الطائرة .. ٣ مرات أعتقد مشهد سقوط بايدن في الوقت ده خاصة مع تصريحات الحرب الباردة بين أمريكا وروسيا، شئ غير جيد مع المشاهد المتداولة الدائمة لبوتين وهو يزاول رياضات مختلفة تعبر عن رشاقته أو قوته البدنية

بالطبع سن بايدن ال٧٧ له عامل كبير https://t.co/lQjV2BeLB3 — Mr.Yusuf (@MrIYussuf) March 19, 2021

وقال ثالث إن بايدن اختصر في سقوطه أثناء صعوده الطائرة وضع أميركا الحالي.