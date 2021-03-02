البث الحي
منوعات|عراق

تحولت إلى مركز لبيع قطع الغيار.. تعرف على أكبر مقبرة للسيارات في البصرة

طه العاني- الجزيرة نت
2/3/2021

يحتضن قضاء الزبير، غربي محافظة البصرة، أكبر مقبرة للسيارات في جنوب العراق، حيث تتكدس أعداد كبيرة من السيارات والشاحنات القديمة بمختلف أنواعها في منخفض أرضي غربي المدينة.

وتحولت هذه المقبرة الكبيرة التي أنشئت بعد عام 2003 إلى مصدر مهم لتسويق قطع غيار السيارات بشتى أنواعها، وتباع بأسعار زهيدة في المحافظات العراقية كافة.

ويبين أبو صقر، وهو أحد القائمين على هذا المكان، وجود نحو 50 مرآبا في الوادي، وكل مرآب تعمل فيه قرابة 6 عائلات، وهو مصدر المعيشة الوحيد لهذه العائلات محدودة الدخل.

ويقول جواد العيداني، وهو تاجر قطع غيار السيارات، "أنا أتعامل معهم منذ أكثر من 10 سنوات، واستفدت كثيرا لأن بعض القطع غير متوفرة عند الوكيل ومنقرضة، فتتوفر هنا بسعر أنسب، أفضل من أن أضطر إلى جلبها من خارج البلد".

ويفيد حسين راشد الطالب في المرحلة الإعدادية بالقول "في العطلة نأتي للعمل هنا، وعندما ينتهي دوام المدرسة الصباحي أيضا نأتي إلى هنا للعمل وطلب الرزق".

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

"التوك توك" في بغداد.. هل نحن في العراق؟

علق العديد من المواطنين العراقيين على انتشار “التوك توك” وسيلة نقل يشوارع بغداد بالقول “كأننا نعيش بالهند” التي تنتشر فيها وسيلة النقل هذه بسبب الزحام.

المزيد من منوعات

تعرف على سد هوفر.. أكبر السدود في الولايات المتحدة

الجزء السفلي من السد (الجزيرة)

الأمير هاري يحمل الصحافة جزءا من المسؤولية في موت والدته الأميرة ديانا المأسوي

الأمير هاري هو السادس في ترتيب خلافة العرش البريطاني (الأوروبية)

يحفظ أجزاء من القرآن ويطمح أن يكون مثل طه حسين.. شاهد- هكذا يكمل فتى عراقي كفيف دراسته

ديك مزوّد بسكين يقتل صاحبه خلال صراع للديوك بالهند

مصارعات الديوك محظورة ولكنها لا تزال شائعة في بعض المناطق الريفية (رويترز)
الأكثر قراءة

بسبب الصحراء الغربية.. المغرب يوقف علاقاته مع السفارة الألمانية بالرباط

الخارجية المغربية طلبت من القطاعات الوزارية وقف أي اتصال أو تعاون مع السفارة الألمانية بالرباط (مواقع التواصل)

تشمل التسليح وتأمين الحدود.. مصر والسودان يوقعان اتفاقية عسكرية والاتحاد الأوروبي يدعو لاستئناف مفاوضات سد النهضة

وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع نظيرها المصري سامح شكري (الأوروبية)

إيحاءات جنسية ومشاهد مكررة.. “بودي غارد” تحقق نصف مليون مشاهدة في أول أيام عرضها على منصة رقمية

أحبطت مسرحية "بودي غارد" توقعات جمهور عادل إمام (مواقع التواصل)

"أخلاق اللصوص" في الحضارة الإسلامية.. حرّموا سرقة ممتلكات الأسخياء والفقراء والنساء والجيران واستحلوا أموال مانعي الزكاة