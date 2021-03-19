نهاية سعيدة.. دب يطارد المارة في شوارع روسيا

بثت حسابات روسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لدب يهاجم المارة في الشوارع.

وأظهر المقطع المتداول هجوم الدب على رجل في الطريق، قبل أن يصطدم بحافلة خضراء أثناء محاولة اللحاق بالرجل.

В Нижневартовске медведь погнался за мужчиной по улицам города. У истории почти счастливый конец — мужчина спасся, а медведь, хоть и попал под автобус, выжил. Что с ним будет дальше, пока неизвестно Видео «МБХ-Медиа»https://t.co/ZB1oabA6vn pic.twitter.com/SsL2r0uWaG — Znak.com (@znak_com) March 17, 2021

وقالت وسائل إعلام إن دبا طارد رجلاً في شوارع مدينة نيجنفارتوفسك (وسط روسيا)، التي تقع قرب حقل نفطي كبير، مما يجعلها واحدة من أغنى المدن الروسية، وتتميز بمناخ شتوي طويل وغطاء ثلجي.

وانتهت القصة نهاية سعيدة تقريبًا، حيث نجا الرجل من الهجوم، لكن الدب اصطدم بالحافلة أثناء قطعه الشارع.