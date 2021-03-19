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منوعات|روسيا

نهاية سعيدة.. دب يطارد المارة في شوارع روسيا

الدب طارد رجل في شوارع المدينة لكنه لم يتمكن من اللحاق به بعد قطعه طريق السيارات (مواقع التواصل)
الدب طارد رجل في شوارع المدينة لكنه لم يتمكن من اللحاق به بعد قطعه طريق السيارات (مواقع التواصل)
19/3/2021

بثت حسابات روسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لدب يهاجم المارة في الشوارع.

وأظهر المقطع المتداول هجوم الدب على رجل في الطريق، قبل أن يصطدم بحافلة خضراء أثناء محاولة اللحاق بالرجل.

وقالت وسائل إعلام إن دبا طارد رجلاً في شوارع مدينة نيجنفارتوفسك (وسط روسيا)، التي تقع قرب حقل نفطي كبير، مما يجعلها واحدة من أغنى المدن الروسية، وتتميز بمناخ شتوي طويل وغطاء ثلجي.

وانتهت القصة نهاية سعيدة تقريبًا، حيث نجا الرجل من الهجوم، لكن الدب اصطدم بالحافلة أثناء قطعه الشارع.

المصدر : وكالة سند

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