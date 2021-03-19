على بعد 100 كيلومتر عن مركز محافظة دهوك بكردستان العراق، توجد منطقة يطلق عليها “الأرض الملعونة”؛ لأن أهلها يعتقدون أن زوجة أي شخص يزرع هذه الأرض تموت بالعام نفسه، وإن لم تكن له زوجة فيفقد أحد أقاربه.