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منوعات|عراق

شاهد- لحمايتها من الانقراض.. هكذا ينمي شاب عراقي أنواعا نادرة من غزال الريم والنعام

الشاب العراقي يحرص على تربية الماعز النادر ودمجه مع البيئة العراقية فضلا عن النعام وإنشاء مزرعة للدواجن

بكر العبيدي- بغداد
19/3/2021

أنشأ الشاب العراقي رمضان هادي محمود محمية طبيعية في محافظة ديالى شرق العاصمة بغداد لتكثير الغزال العراقي المسمى الريم، والحفاظ عليه من الانقراض، بالإضافة لتربية الماعز النادر ودمجه مع البيئة العراقية، فضلا عن النعام وإقامة مزرعة للدواجن.

المصدر : الجزيرة

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