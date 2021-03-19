تختلف نظرة الشاب العراقي كيوان كامران (27 عاما) عن نظرة الناس السلبية للأفاعي، فهو يرى فيها حالة إيجابية انطلاقا من هوايته الفريدة من نوعها في تربية الأفاعي الكبيرة ومن الأنواع النادرة.
الشاب العراقي يحرص على تربية الماعز النادر ودمجه مع البيئة العراقية فضلا عن النعام وإنشاء مزرعة للدواجن
أنشأ الشاب العراقي رمضان هادي محمود محمية طبيعية في محافظة ديالى شرق العاصمة بغداد لتكثير الغزال العراقي المسمى الريم، والحفاظ عليه من الانقراض، بالإضافة لتربية الماعز النادر ودمجه مع البيئة العراقية، فضلا عن النعام وإقامة مزرعة للدواجن.