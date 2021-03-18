اندلع حريق في طائرة ركاب “بوينغ 747” تابعة للخطوط الجوية البريطانية في مطار مدينة كاستيلون دي لا بلانا الإسبانية.
تداول نشطاء مقاطع فيديو لحادث انفجار منزل يحتوي على ألعاب نارية، مما تسبب في أضرار كبيرة للمنازل المحيطة به في مدينة أونتاريو بولاية كاليفورنيا الأميركية.
Video from explosion in #Ontario. Sounds like it was a fireworks storage or something…. structure fire for sure pic.twitter.com/c209TEnM9K
— Stewbacca🤙🏽 (@stewbaca_1) March 16, 2021
وقالت الشرطة المحلية -في تغريدة على حسابها في تويتر- إن الانفجار وقع في منزل احتوى على كمية هائلة من الألعاب النارية، تسببت في الاشتعال.
وقد أدى الانفجار إلى الإضرار بالمنازل المحيطة به، بحسب الإعلام محلي.
.@OntarioPD and @OntarioFireDept are currently on scene in the area of Fern Avenue and Francis Street. A large amount of fireworks at a house ignited, causing a large structure fire. Explosions being heard are by fireworks at this time. More details to follow. https://t.co/y6atiGL1OD
— City of Ontario (@CityofOntario) March 16, 2021