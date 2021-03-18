تداول نشطاء مقاطع فيديو لحادث انفجار منزل يحتوي على ألعاب نارية، مما تسبب في أضرار كبيرة للمنازل المحيطة به في مدينة أونتاريو بولاية كاليفورنيا الأميركية.

Video from explosion in #Ontario. Sounds like it was a fireworks storage or something…. structure fire for sure pic.twitter.com/c209TEnM9K — Stewbacca🤙🏽 (@stewbaca_1) March 16, 2021

وقالت الشرطة المحلية -في تغريدة على حسابها في تويتر- إن الانفجار وقع في منزل احتوى على كمية هائلة من الألعاب النارية، تسببت في الاشتعال.

وقد أدى الانفجار إلى الإضرار بالمنازل المحيطة به، بحسب الإعلام محلي.