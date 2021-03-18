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منوعات|الولايات المتحدة الأميركية

انفجار منزل بسبب الألعاب النارية في أحد الأحياء الأميركية

الانفجار وقع في منزل احتوى على كمية ضخمة من الألعاب النارية (مواقع التواصل)
الانفجار وقع في منزل احتوى على كمية ضخمة من الألعاب النارية (مواقع التواصل)
18/3/2021

تداول نشطاء مقاطع فيديو لحادث انفجار منزل يحتوي على ألعاب نارية، مما تسبب في أضرار كبيرة للمنازل المحيطة به في مدينة أونتاريو بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وقالت الشرطة المحلية -في تغريدة على حسابها في تويتر- إن الانفجار وقع في منزل احتوى على كمية هائلة من الألعاب النارية، تسببت في الاشتعال.

وقد أدى الانفجار إلى الإضرار بالمنازل المحيطة به، بحسب الإعلام محلي.

المصدر : وكالة سند

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