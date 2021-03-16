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تعرف على أشهر المتنزهات والحدائق المهمة والنادرة في آيسلندا

16/3/2021-|آخر تحديث: 16/3/202110:17 PM (مكة المكرمة)

في آيسلندا العديد من الشلالات التي شكلتها العواصف الثلجية، وجعلت من ذلك البلد موطن الشلالات الخلابة، ومن ضمنها شلال ديتيفوس المعروف أيضا بأقوى شلال في أوروبا.

وكل من ينوي زيارة آيسلندا يضع رؤية الشلالات ضمن خططه ليستمتع بطبيعتها الساحرة التي تنقلك من عالم الواقع إلى عالم الخيال.

وتعتبر آيسلندا بلد الشلالات والأنهار، وعلى طول الساحل الجنوبي وفوق الرمال السوداء والأراضي المنخفضة، نجد عشرات الشلالات المتدفقة أشهرها شلال سيلجالاندزفوس (Seljalandsfoss)، الذي تسقط مياهه من على بُعد 200 متر.

هذا الشلال الجميل يخول الزائر الوصول إلى مغارة وراء المياه المتدفقة والاستمتاع بمناظر السهول الممتدة عبر مياه الشلال.

وهذه التجربة المليئة بالتشويق تؤهل الزائر الحصول على لقطات لا تنسى خاصة إذا ترافقت هذه المشاهد مع قوس قزح الذي لا يفارق هذا الشلال خلال الأيام المشمسة.

أما شلال سكوغافوس (Skogafoss)، فهو واحد من أكبر الشلالات والأكثر شعبية في آيسلندا، ويتسبب هذا الشلال فى الكثير من الضباب الأمر الذي يزيد من رهبته وجماله.

وما يميزه أيضا دروب السير الشهيرة التي تتيح للزائر التمتع بمشاهدة الشلال من زوايا ومرتفعات مختلفة.

المصدر : الجزيرة

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