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في بيته وبرضّاعة أطفال.. تركي يرعى صغيري ماعز

14/3/2021

في بيته وبرضّاعة أطفال، يرعى التركي محمد يرلي قايا، صغيري ماعز بعد وفاة والدتهما.

وفي حديث مع الأناضول، قال قايا إن الماعز الأم توفيت قبل نحو أسبوع بعد وقت قصير من ولادتها الجديين.

وأضاف أنه قرر رعاية الجديين في منزله بولاية بولو شمالي تركيا، بالتعاون مع أطفاله، بسبب برودة الطقس، ولكونهما صغيرين جدا.

وأردف "أقوم مع ابني مليح (5 أعوام) بتربية صغيري الماعز بعناية كبيرة، حيث نستخدم رضاعة أطفال لإرضاعهما".

ولفت إلى أن الماعزين الصغيرين يتمتعان بحركة ونشاط كبيرين في المنزل، مما جعلهما مصدر سعادة وفرح لدى العائلة بأكملها.

وأوضح أن ابنه مليح يقضي كافة وقته باللعب مع الجديين ويحبهما كثيرا، لافتا إلى أنه سيخرجهما للرعي بعد مدة عندما يكبران قليلا.

المصدر : وكالة الأناضول

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