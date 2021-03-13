يضم الأردن نحو 700 شخص من قصار القامة، وفق إحصائيات رسمية، وشهد عام 2017 إنشاء جمعية قصار القامة للثقافة والفنون.

في ملعب خماسي بصالة رياضية صغيرة، يراوغ بالكرة اللاعب يوسف أبو قبع (47 عاما) زملاءه من قصار القامة، ويشاركه الكرة 13 لاعبا، يتمتعون بروح معنوية عالية، ويطمحون إلى الفوز بالبطولة العربية التي ستنظم في مصر لفرق كرة القدم الخاصة بقصار القامة في شهر مايو/أيار المقبل.

يغادر أبو قبع بيته من مدينة الزرقاء لممارسة تمرينه الرياضي ضمن فريق المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم الخاص بقصار القامة، في إحدى صالات المدارس الخاصة شمالي العاصمة الأردنية عمّان.

ويسعى -وفق حديثه للجزيرة نت- إلى إثبات أن "قصار القامة مثلهم مثل الجميع، لهم أهداف يعملون على تحقيقها، ولديهم قدرات عالية وإمكانات كبيرة، لا يلتفتون إلى التنمر والتعليقات الساذجة من البعض، ولا يعيرونها اهتمامهم".

ويضم الأردن نحو 700 شخص من قصار القامة، وفق إحصائيات رسمية، وشهد عام 2017 إنشاء جمعية قصار القامة للثقافة والفنون، وتضم في عضويتها 50 شخصا من الذكور والإناث، وتقدم نشاطات ثقافية وفنية ورياضية واجتماعية لأعضائها.

عزيمة وتحدّ

فريق المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم الخاص بقصار القامة تشكل بجهود فردية ومبادرات شخصية وإمكانات بسيطة، ويضم 14 لاعبا تراوح أعمارهم من 25 إلى 47 عاما، يتمتعون بروح معنوية عالية وإقبال على الحياة، وفق رئيس جمعية قصار القامة لؤي الصمادي.

الصمادي قال للجزيرة نت إن "من ضمن أهداف الجمعية تشكيل فريق كرة قدم يكون نواة للمنتخب الأردني لقصار القامة في كرة القدم، ويسعى الفريق إلى تقديم رسالة للمجتمع الأردني أن قصار القامة ليسوا معاقين، ولا يعانون أي عاهات أو إعاقات عقلية أو جسمية تمنعهم من ممارسة الرياضة مثل سائر الرياضيين، ويملكون مهارات رياضية وفنية مثلهم مثل بقية الأشخاص".

وتابع أن "تحقيق أهداف الجمعية في خدمة قصار القامة، وتقدُّم الفريق الرياضي بحاجة إلى دعم من المؤسسات الرياضية الحكومية والخاصة، فالفريق يتدرب في صالة رياضية تبرعت بها إحدى المدارس الخاصة، ومع الأسف لا توجد صالة رياضية مجهزة نتدرب بها، ولا حافلة لنقل اللاعبين من المحافظات، وليس هناك مقرّ لعقد اجتماعات الجمعية، فأي لقاء يُعقد في بيوت الأعضاء، فقصار القامة بحاجة إلى رعاية واهتمام".

انطلاقة قبل كورونا

بدأ الفريق تدريباته مطلع العام الماضي 2020، إلاّ أن تفشي جائحة كورونا وما لحقها من إغلاقات وحظر للتجول، حال دون استكمال الفريق تدريباته، لكنه عاود في شهر سبتمبر/أيلول الماضي التدريبات استعدادا للمشاركة في البطولات المقبلة.

ويشرف على تدريب الفريق المدرب الرياضي عادل بني مصطفى على سبيل التطوع. يصف اللاعبين بـ"المجموعة المتميزة والماهرة"، ويضيف "لدينا لاعبون من محافظات عدة، يتدربون من مرة إلى مرتين أسبوعيا، حسب توفر الإمكانات المالية لدى اللاعبين، فتنقلاتهم تتم على نفقتهم الخاصة نتيجة عدم وجود دعم مالي لهذا الفريق".

ووفق بني مصطفى، فالفريق يستعد للمشاركة في البطولة العربية بشرم الشيخ، وكأس العالم في الأرجنتين العام المقبل، ورغم شح الإمكانات وقلة الدعم، فإن إدارة الجمعية وإدارة الفريق واللاعبين يصرّون على الاستمرار والمضي قدما بهذا الفريق.

ويُعدّ فريق قصار القامة الأول من نوعه في الأردن، والرابع عربيا، إذ سبقت الأردن في تشكيل فرق رياضية لقصار القامة مصر والعراق والمغرب، ويعتزم المشاركة في كأس العالم لرياضة كرة القدم لقصار القامة الذي سيقام في الأرجنتين العام المقبل 2022.

على نفقتهم الخاصة

حارس مرمى الفريق اللاعب إياد الشيخ (27 عاما) يشارك في التدريبات الأسبوعية قادما من مدينة إربد شمالي المملكة على نفقته الخاصة، يقول للجزيرة نت إن "الفريق الرياضي منجز وطني، وسنحقق الفوز في البطولات المقبلة، ونرفع علم الأردن عاليا"، متمنيا من المؤسسات الحكومية والخاصة تقديم الدعم اللازم للفريق أسوة بسائر الرياضات.

ويشارك في التدريبات اللاعب مصعب طوالبة (25 عاما) من مدينة إربد، وقد أنهى دراسته الجامعية قبل سنتين وينتظر الحصول على وظيفة، يتدرب ضمن الفريق لحقيق الفوز، ويحلم بالاحتراف في أحد الأندية العالمية، وفق حديثه للجزيرة نت.

طموحات الفريق الرياضي كبيرة بالفوز، وكذلك طموحاتهم بتغيير نظرة المجتمع إليهم.