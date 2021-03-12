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لوبوان: جلس عليه في أور العراقية.. أين اختفى كرسي البابا؟

الجدل عن مصير الكرسي الذي أقام عليه البابا قداس "الصلاة الإبراهيمية" في أور بدأ بعد انتهاء زيارة البابا للعراق

الكرسي الذي جلس عليه بابا الفاتيكان في القداس الذي أقيم في أور التاريخية (رويترز)
الكرسي الذي جلس عليه بابا الفاتيكان في القداس الذي أقيم في أور التاريخية (رويترز)
12/3/2021

يدور جدل كبير في العراق عن سر اختفاء الكرسي الذي جلس عليه بابا الفاتيكان فرانشيسكو أثناء إقامة الصلاة الموحدة في مدينة أور التاريخية في ذي قار بجنوب البلاد السبت الماضي، حيث ترجح مصادر أنه سُرق ونُقل خارج البلاد.

وفي تقرير لها عن الحادثة التي تناقلتها وسائل الإعلام، تقول مجلة لوبوان الفرنسية (Le Point) إن عملية السرقة جاءت لتذكر الشعب العراقي بحجم الفساد المتغلغل في كل مفاصل الدولة.

وكان البابا قد وصل للعراق نهاية الأسبوع الماضي في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها للبلاد. وبعث خلال الزيارة التي استغرقت 4 أيام، رسائل مشحونة بالأمل إلى الشعب العراقي، داعيا لتجاوز الخلافات.

من سرق الكرسي؟

وبعد انتهاء زيارة البابا للعراق، بدأ الجدل عن مصير الكرسي الذي أقيم عليه قداس "الصلاة الإبراهيمية" في مدينة أور.

وقد اختفى الكرسي بعد مغادرة البابا، وهو ما دفع الكثيرين للتساؤل عن حقيقة ما حدث، وهل يتعلق الأمر بعملية سرقة، أم أن الشركة التي نظمت الحدث هي التي استولت عليه؟

في هذا الشأن، صرح مصدر لم يذكر اسمه لصحيفة عراقية، بأن الشركة اللبنانية المنظمة لحفل البابا في مدينة أور، وهي مكلفة من قبل رئاسة الجمهورية، سرقت كرسي البابا الذي جلس عليه وأقام الصلاة الموحدة. وأكد المصدر ذاته أنه كان من المفترض أن يبقى الكرسي داخل العراق، ويوضع في متحف ذي قار.

ونقل موقع رصيف 22 عن مسؤولين سياسيين عراقيين تأكيدهم أن الشركة اللبنانية هي التي نقلت الكرسي خارج العراق، في حين قال آخرون إن عاملة في الشركة هي من قامت بالسطو عليه وتهريبه إلى خارج البلاد.

وعلق السياسي العراقي مشعان الجبوري على الحادث بالتغريد على تويتر قائلا "هناك أخبار عن قيام الشركة اللبنانية التي تعاقدت معها رئاسة الجمهورية لتنظيم استقبال الحبر الأعظم بسرقة الكرسي الذي جلس عليه البابا خلال إقامة قداس صلاة الأديان في أور التاريخية بمحافظة ذي قار وربما نجحت في إخراجه من العراق".

وعلق الصحفي والباحث العراقي رعد هاشم على اختفاء الكرسي بتغريدة قال فيها إنه "نقلا عن مصدر مطلع، الكرسي يعتبر الوحيد من نوعه في العالم، كونه أقيم عليه قداس للمرة الأولى في التاريخ، ورجح المصدر، أن يتم عرض الكرسي خارج العراق بمزاد علني وسيكون سعره بملايين الدولارات، مما يعني أن العراق خسر أثرا تاريخيا من آثاره المهمة".

نفي السرقة

في المقابل، أكد مصدر حكومي أن الكرسي وباقي المقتنيات التي استخدمت لاستقبال البابا في أور مملوكة للشركة اللبنانية التي تعاقدت معها شركة نفط ذي قار من أجل تنظيم الاحتفال.

وقد دافعت شركة نفط ذي قار عن الشركة اللبنانية المتهمة، وأكدت أن الكرسي الذي جلس عليه البابا وبقية التجهيزات والمعدات تعود بالأساس للشركة اللبنانية المتخصصة بتنظيم الحفلات والضيافة.

وذكرت صحيفة "كورييه إنترناسيونال" الفرنسية أن مفتشية آثار محافظة ذي قار كانت قد طلبت من شركة النفط التنازل عن الكرسي الذي جلس عليه البابا لفائدة متحف الناصرية.

المصدر : الصحافة الفرنسية

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