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السجن 3 سنوات لثلاثة رجال سطوا على أوراق مراحيض في هونغ كونغ

منفذو عملية السطو استولوا على 50 رزمة من لفائف أوراق المراحيض (غيتي-صورة مجازية)
منفذو عملية السطو استولوا على 50 رزمة من لفائف أوراق المراحيض (غيتي-صورة مجازية)
12/3/2021

حُكم على 3 رجال نفذوا العام الماضي عملية سطو في هونغ كونغ استولوا فيها على مئات أوراق المراحيض التي كان السكان يتخاطفونها في الأيام الأولى من جائحة كورونا، بالسجن أكثر من 3 سنوات، وفق صحيفة محلية.

وذكرت صحيفة "مينغباو" الصادرة في هونغ كونغ أن القضاء المحلي حكم على الرجال الثلاثة الذين كانوا يحملون سكاكين خلال العملية التي انتهت بسرقة حوالى 600 لفة من أوراق المراحيض، بالسجن 40 شهرا لكل منهم.

وفي فبراير/شباط 2020، مع تسجيل أولى الإصابات بفيروس كورونا في هونغ كونغ، ازداد الإقبال بصورة كبيرة على أوراق المراحيض مما أدى إلى نفادها في متاجر كثيرة بسبب خشية السكان من انقطاع المنتج خلال الأزمة الصحية.

وقد تدافع كثيرون إلى المتاجر لتخزين المنتجات الأساسية والمواد الغذائية الضرورية.

وفي ظل عجز المتاجر ومحالّ "السوبرماركت" عن تجديد مخزوناتها بالسرعة الكافية، تشكلت طوابير انتظار طويلة أمامها حتى قبل موعد فتح أبوابها. وسرعان ما كانت أوراق المراحيض تنفد بعيد وضعها على الرفوف.

وكان السكان يتباهون بنشر صور مخزونات أوراق المراحيض عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأقر منفذو عملية السطو بأنهم استخدموا سكينا لتهديد سائق عامل في مجال التوصيل أمام "سوبرماركت" كبير في حي مونغكوك الشعبي.

وقد استولوا على 50 رزمة من لفائف أوراق المراحيض بقيمة سوقية قُدّرت بـ1700 دولار محلي (219 دولارا أميركيا)، قبل أن توقفهم الشرطة.

وذكرت صحيفة "مينغباو" أن الرجال الثلاثة أقروا بارتكابهم العملية واعتذروا من السائق وأعادوا المسروقات.

غير أن القاضي اعتبر أن هذه الجريمة حصلت مع سبق الإصرار والترصد ويتعين تاليا معاقبة منفذيها بالسجن، بحسب الصحيفة.

المصدر : الفرنسية

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