قال حساب المؤسسة الدينية في تركيا: نحن شركاء في فرح وحزن إخواننا

زار عدد من ممثلي مسلسل أرطغرل التركي الشهير مع منظمات تطوعية تركية مخيمات ريف إدلب شمالي سوريا.

ووثقت مشاهد مصورة زيارة العائلات في الخيام، وتوزيع المواد الغذائية وإقامة حفلات ترفيهية للأطفال هناك. كما بثّ حساب المؤسسة الدينية بتركيا (Türkiye Diyanet Vakfı)، عبر إنستغرام، مقطع فيديو للحفل الذي أقيم في مخيمات مدينة إدلب بالمشاركة مع ممثلي مسلسل أرطغرل التاريخي.

وكتب الحساب "نحن شركاء في فرح وحزن إخواننا، رافقتنا قيامة أرطغرل وممثلو مسلسل عثمان في رحلة الخير التي بدأناها حتى تنعم القلوب المظلومة بحياة كريمة".

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizi oyuncuları yetimlerin gönlünü fethettihttps://t.co/oqNVf8YgAJ#YolunİyilikOlsun pic.twitter.com/ZaruGjh1Sz — Türkiye Diyanet Vakfı (@DiyanetVakfi) March 7, 2021

ونشر الممثل التركي الشهير "جلال آل"، الذي أدّى دور "الغازي عبد الرحمن" في مسلسل أرطغرل التركي الشهير، عبر حسابه على إنستغرام، صورًا لمشاركته في توزيع المواد الغذائية على العائلات والألعاب على الأطفال في المخيمات.