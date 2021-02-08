تراوح أسعار الهدايا من أدوات الحرب بين 42 إلى 1500 دولار

عززت المسلسلات التاريخية التي زخرت بها الشاشات التركية أخيرا من الإقبال على قطع الهدايا من أدوات الحرب مثل السيوف، والرماح، والدروع التي يشتهر قضاء "صفران بولو" بولاية كارابوك (شمال غرب) بصناعتها.

وتستمد "صفران بولو" شهرتها في هذا المجال من هويتها التاريخية التي تكمن في استضافتها حضارات مختلفة على مر التاريخ، وأبرزها الحضارة العثمانية التي خلفت في القضاء أعدادًا كبيرة من الخانات، والحمامات، والجسور والمنازل الخشبية.

وأسهمت هذه المعالم التاريخية في إكساب "صفران بولو" أهمية تاريخية وثقافية كبيرتين، إذ دفعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو" إلى تصنيف القضاء التركي، على قائمة التراث العالمي.

وتراوح أسعار الهدايا من أدوات الحرب بين 300 إلى 10 آلاف ليرة تركية (ما يعادل 42-1500 دولار).

محسن أونال صانع قطع الهدايا من الأدوات الحربية في "صفران بولو" يواصل عمله في هذا المجال منذ 50 عاما (الأناضول)

وفي حديثه للأناضول، قال محسن أونال، صانع قطع الهدايا من الأدوات الحربية في "صفران بولو"، إنه يواصل عمله في هذا المجال منذ 50 عاما.

وأضاف أن الإقبال على شراء أدوات الحرب والتهادي بها، ازداد بشكل كبير بفعل المسلسلات التاريخية التي حظيت بمتابعة كبيرة من قبل الأتراك وغيرهم.

وذكر أن السيوف من أكثر الهدايا التي حظيت بالإقبال الكبير.

وأوضح أنه يصنع أسبوعيا ما يقارب 20 سيفا، يشتريها الزبائن سواء لاقتنائها في منازلهم، أو تقديمها كهدايا، مبينا أنها سيوف خاصة وتتطلب خبرة ودقة في التصنيع.