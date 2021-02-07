شرطي تمكن من الإمساك بها وسحبها إلى داخل المنزل

تداول نشطاء ووسائل إعلام عراقية مقطع فيديو يظهر فتاة عراقية تحاول الانتحار برمي نفسها من فوق سطح منزلها، في حي البياع (جنوبي بغداد)، وتمكن أحد أفراد الشرطة من إنقاذها في اللحظة الأخيرة.

وظهرت الفتاة على شرفة سطح المنزل وهي تهدد بإلقاء نفسها، في حين حاول الشرطي الاقتراب منها، بالتزامن مع مناشدات من عناصر شرطة آخرين أمام المنزل، في محاولة لإقناع الفتاة بالعدول عن الانتحار.

نجدة بغداد تنجح بأنقاذ فتاة من الانتحار في منطقة البياع، جراء تعرُضها لعُنف اُسري من قِبل والدها. pic.twitter.com/DNtDEnmifS — Marta Hommei 🇮🇶 (@MHommei) February 6, 2021

وفي حين كانت الفتاة تشتكي من تعرضها للعنف والضرب من قبل والدها، تمكن الشرطي من الإمساك بها وسحبها إلى داخل المنزل.

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وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية سعد معن أن تدخل الشرطة لإنقاذ الفتاة جاء بتوجيه مباشر من الجهات العليا"، ودعا إلى "عدم تسريب الحالات العائلية الخاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي لعدم التشجيع على مثل هذه التصرفات.

من جانبه، حذر النائب محمد شياع السوداني من تزايد حالات الانتحار، وطالب الجهات المختصة بتوضيح الآليات المتخذة لمواجهة الظاهرة التي باتت تهدد السلم المجتمعي في البلاد.

وتعلن وزارة الداخلية العراقية بشكل شبه يومي عن وقوع حالات انتحار في مناطق متفرقة من البلاد، وتلقي في بعض الحالات باللائمة على العنف المنزلي وضعف الوازع الديني، والاستخدام السيئ لوسائل الاتصالات.

وأشارت التقارير الأخيرة التي أعلنتها وزارة الداخلية إلى أن حالات الانتحار في العراق زادت من 518 حالة عام 2018، إلى 588 حالة عام 2019، في حين تفاقمت المعضلة مع انتشار جائحة كورونا وإجراءات العزل المنزلي التي ترافقت مع الوباء.

وسجلت وزارة الداخلية العراقية 15 ألف حالة عنف منزلي في العراق لعام 2020، حسب إحصاءات نشرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.