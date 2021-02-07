وثقت المقاطع ظهور اللون الأحمر في الشوارع نتيجة لتسرب مياه الفيضان إلى مركز لتصنيع مادة معينة.. ما هي؟

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لفيضان ضرب قرية غينجوت (Jenggot) بمدينة بيكالونغان الساحلية شمالي إندونيسيا أمس السبت.

ووثقت المقاطع ظهور اللون الأحمر في الشوارع نتيجة لتسرب مياه الفيضان إلى مركز لتصنيع مادة صبغة الباتيك المُستخدمة في صناعة الأقمشة.

Orta Java, Endonezya'nın pekalongan bölgesinde, dünyanın hiçbir yerinde daha önce hiç görülmemiş şekilde, şiddetli yağmurlar kırmızı su ve kan selleri ile meydana geldi. Aman Allahım! Bu işaret nedir? Bizi kurtar pic.twitter.com/J2j4Dys5d2 — Çalön Mæÿat💤 (@naulGhan) February 6, 2021

وأكد رئيس لجنة الإغاثة بمدينة بيكالونغان ديماس أرغا يودها، طبقا للصحافة المحلية، مشاهد اللون الأحمر المتداولة داخل القرية قائلا "الفيضان الأحمر قد نتج عن صبغة الباتيك (batik) التي ضربها الفيضان، وستختفي بعد فترة حين تختلط بالمطر".

وبيكالونغان هي مدينة معروفة بتصنيع الباتيك، وهي تقنية إندونيسية تقليدية للصباغة ورسم الأنماط والرسومات على القماش عادة.