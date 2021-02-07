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منوعات|إندونيسيا

الفيضانات تضرب قرية بإندونيسيا وتحوّل شوارعها إلى لون الدماء

وثقت المقاطع ظهور اللون الأحمر في الشوارع نتيجة لتسرب مياه الفيضان إلى مركز لتصنيع مادة معينة.. ما هي؟

المقاطع وثقت ظهور اللون الأحمر في شوارع قرية بإندونيسيا (الفرنسية)
المقاطع وثقت ظهور اللون الأحمر في شوارع قرية بإندونيسيا (الفرنسية)
7/2/2021-|آخر تحديث: 7/2/202110:43 PM (مكة المكرمة)

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لفيضان ضرب قرية غينجوت (Jenggot) بمدينة بيكالونغان الساحلية شمالي إندونيسيا أمس السبت.

ووثقت المقاطع ظهور اللون الأحمر في الشوارع نتيجة لتسرب مياه الفيضان إلى مركز لتصنيع مادة صبغة الباتيك المُستخدمة في صناعة الأقمشة.

وأكد رئيس لجنة الإغاثة بمدينة بيكالونغان ديماس أرغا يودها، طبقا للصحافة المحلية، مشاهد اللون الأحمر المتداولة داخل القرية قائلا "الفيضان الأحمر قد نتج عن صبغة الباتيك (batik) التي ضربها الفيضان، وستختفي بعد فترة حين تختلط بالمطر".

وبيكالونغان هي مدينة معروفة بتصنيع الباتيك، وهي تقنية إندونيسية تقليدية للصباغة ورسم الأنماط والرسومات على القماش عادة.

 

المصدر : وكالة سند

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